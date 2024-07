2024年の土用の丑の日である7月24日(水)と8月5日(月)に合わせて、ファミリーレストラン「ココス」にて、夏の定番「うなぎフェア」を開催!

ふっくらとした食感と香ばしい風味のうなぎが、定番の「うなぎ丼」など3品で楽しめます☆

ココス「うなぎフェア」

期間:2024年7月11日(木)〜8月中旬予定

販売店舗:全国のココス店舗

※空港店舗・天保山マーケットプレース店では実施されません

ココスにて、ふっくら香ばしいうなぎを楽しめる夏の風物詩「うなぎフェア」を開催!

2024年の土用の丑の日は、7月24日(水)と8月5日(月)です。

ビタミンAやビタミンB群を豊富に含んだうなぎは、スタミナをつけたい夏にぴったりの食材「うなぎ」

定番の「うなぎ丼」や、うなぎを2枚のせた「うなぎ2枚の特上丼」、1匹分のうなぎを豪快に盛り付けた「うなぎ一匹極み丼」の3品が登場します。

また、うなぎ商品の登場にあわせて、お茶漬けお出汁や薬味がセットになった「ひつまぶしセット」も販売。

さらに、各税込み110円で注文できる「お茶漬けお出汁」、「とろろ」などの単品メニューと組み合わせて、ひつまぶし風にしたり、うなとろ丼にしたりと、心ゆくまでうなぎを堪能できます。

お持ち帰りでは、うなぎ商品を特別価格の10%OFFで販売。

ご飯大盛にも無料で変更が可能なため、よりお手頃にココスのうなぎを楽しめるフェアです☆

うなぎ一匹極み丼

店内価格:2,948円(税込)

お持ち帰り価格:2,604円(税込)

1匹分のうなぎを豪快に盛り付けた「うなぎ一匹極み丼」

ボリューミーなうなぎを存分に堪能できる一品です。

うなぎ2枚の特上丼

店内価格:2,178円(税込)

お持ち帰り価格:1,924円(税込)

うなぎを2枚のせた「うなぎ2枚の特上丼」

少し贅沢したい時にぴったりのメニューです。

うなぎ丼

店内価格:1,408円(税込)

お持ち帰り価格:1,244円(税込)

定番のうなぎ丼が2024年も登場。

ふっくらとした香ばしいうなぎを楽しめます。

土用の丑の日に合わせ、3種類のうなぎ丼が登場。

「ひつまぶしセット」や単品メニューで、様々なアレンジも楽しめます。

ココスの「うなぎフェア」は、2024年7月11日(木)より開催です☆

※3品とも、山椒・季節の小鉢・みそ汁が付きます。お持ち帰りの場合は山椒のみ付きます

※「ひつまぶしセット」「とろろ」「お茶漬けお出汁」は持帰り不可

※お持ち帰りの特別価格は他の割引との併用はできません

