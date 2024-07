うま味の詰まった醤油スープが手軽に味わえる！中華そば勝本「冷凍自動販売機」

2024年7月5日(金)に、JR東日本 水道橋駅西口の改札外にて、中華そば勝本の冷凍自動販売機が設置されます。

中華そば勝本「冷凍自動販売機」

販売開始日 :2024年7月5日(金)11時以降準備でき次第販売開始

※終了時期は未定です。

設置場所 :JR東日本 水道橋駅改札外西口コンコース NewDays裏

取り扱い商品:冷凍煮干し醤油中華そば(1食入り)

販売価格 :1,000円(税込)

購入できる商品は、中華そば勝本の看板メニュー「煮干し醤油中華そば」。

本店で仕込んだ煮干しの香りと素材のうま味が詰まった醤油スープに、しっとり食感の肩ロースチャーシュー、歯ごたえのあるジューシーなメンマを加えた具入りスープと老舗製麺所「浅草開化楼」から仕入れたプリっと弾力のある中細麺を自宅で手軽に味わうことができます。

※商品には海苔、ねぎ、なるとはつきません。

