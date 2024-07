バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」に「【推しの子】 まんまる焼き」が登場。

アニメ【推しの子】第2期のスタートを記念した、キラキラホロシール付属の「まんまる焼き」です☆

ファミリーマート「【推しの子】 まんまる焼き」

価格:250円(税込)

発売日:2024年7月9日(火)〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

種類数:焼き印6種類・シール10種類

味:カスタード味

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

販売店舗:全国のファミリーマート(一部店舗を除く)店舗のチルドスイーツコーナー

※店頭での商品の取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」

ランダムでオリジナルデザインのシールが1枚付属される「まんまる焼き」シリーズに、「【推しの子】 まんまる焼き」が登場します。

カスタード味のクリームが入った白いもちもち生地の今川焼きの表面に、【推しの子】のキャラクターの焼き印がついた「まんまる焼き」

焼き印は「アイ」「アクア」「ルビー」「有馬かな」「黒川あかね」「MEMちょ」の6種類あります。

パッケージは【推しの子】のメインキャラクターである「アイ」「アクア」「ルビー」がプリントされています。

また【推しの子】の世界観を彷彿とさせる星型のホログラムがかわいい丸型シールランダムで1枚付属。

全10種からどのキャラクターが出てくるかは開封するまでのお楽しみです☆

アニメ【推しの子】第2期のスタートを記念した、キラキラホロシール1枚が付いた「まんまる焼き」

ファミリーマートにて2024年7月9日より販売が開始される「【推しの子】 まんまる焼き」の紹介でした☆

