¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¹ñÆâ»Ô¾ì»²Æþ¡¡¥Ð¥É¸ÞÎØ¶â¡¦üâ¶¶Îé²Ú¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÇúÈ¯Åª¤ËÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¹ñÆâ»Ô¾ì»²Æþ¡¡¥Ð¥É¸ÞÎØ¶â¡¦郄¶¶Îé²Ú¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×
¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¦Âîµå¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶¥µ»¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤ÏÌó900Ëü¿Í¤ËµÚ¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥ê¡¼¥°¤âÈ¯Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤äNBA¡¢NFL¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤é¤¬³Æ¥Á¡¼¥à¤Ë½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¥³¡¼¥È¤ÎÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì»²Æþ¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥É¥ë¡Ê¥é¥±¥Ã¥È¡Ë¤òÈ¯Çä¡£2022Ç¯7·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤ÏÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤·»²Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥é¥±¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥«¡¼¥Ü¥óµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥É¥ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¡ÖVCORE¡×¡ÖEZONE¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2¼ïÎà¡£Ãæ¾åµé¼Ô¸þ¤±À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÊÆ»³½¤°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Î»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ª¸ÞÎØ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î郄¶¶Îé²Ú¤âÅÐÃÅ¡£郄¶¶¤Ï6·î¤ËÆüËÜ¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤â¥é¥±¥Ã¥È¤¬Ç¯¡¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤ë¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ê¥Ñ¥É¥ë¤¬¡Ë¤É¤ó¤É¤ó²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£