男子100mパリ五輪代表は坂井隆一郎＆東田旺洋！桐生＆謀弔魯螢譟璽瓮鵐弌柴り、陸上・第1次内定選手発表【一覧】
日本陸上競技連盟は4日、パリ五輪の第1次内定選手を発表した。
男子100mでは坂井隆一郎（26）、東田旺洋（28）が選出され、4×100mリレーの代表として桐生祥秀（28 ）、胗田大輝（20）が選ばれた。桐生は3大会連続の五輪出場、坂井、東田、胗田は初。
トラック＆フィールド競技ですでに内定を決めている女子やり投・北口榛花（26）、男子100m・サニブラウン アブデル ハキーム（25）、男子3000m障害・三浦龍司（22）、男子110mH・泉谷駿介（24）女子5000m・田中希実（24）に加え、日本選手権（6月27日〜30日）では、男子・400mHの豊田兼（21）、女子100mHの福部真子（28）ら6人が“パリ切符”を手にした。マラソン、競歩は4月までに代表内定者が発表されていた。
■男子
・100m
★サニブラウン アブデルハキーム（25、東レ）
坂井隆一郎（26、大阪ガス）
東田旺洋（28、関彰商事）
・200m
鵜澤飛羽（21、筑波大）
上山紘輝（25、住友電工）
飯塚翔太（33、ミズノ）
・400m
佐藤拳太郎（29、富士通）
佐藤風雅（28、ミズノ）
中島 佑気ジョセフ（22、富士通）
・10000m
太田智樹（26、トヨタ自動車）
・110mハードル
★泉谷駿介（24、住友電工）
★村竹ラシッド（22、JAL）
高山峻野（29、ゼンリン）
・400mハードル
★豊田兼（21、慶大）
筒江海斗（25、スポーツテクノ和広）
小川大輝（21、東洋大）
・3000m障害
★三浦龍司（22、SUBARU）
青木涼真（27、Honda）
・走高跳
赤松諒一（29、SEIBU PRINCE）
真野友博（27、九電工）
・走幅跳
★橋岡優輝（25、富士通）
・やり投
ディーン元気（32、ミズノ ）
・20km競歩
★池田向希（26、旭化成）
★濱西諒（24、サンベルクス）
★古賀友太（24、大塚製薬）
・男女混合競歩リレー
★川野将虎（25、旭化成）
★郄橋和生（28、ADワークスグループ）
・マラソン
★小山直城（28、Honda）
★赤崎暁（26、九電工）
★大迫傑（32、Nike）
・4×100mリレー
胗田大輝（20、東洋大）、桐生祥秀（28 、日本生命）
・4×400mリレー
吉津拓歩（25、ジーケーライン）、川端魁人（25、中京大クラブ）
■女子
・1500m
★田中希実（24、New Balance）
・5000m
★田中希実（24、New Balance）
山本有真（24、積水化学）
・10000m
五島莉乃（26、資生堂）
小海遥（21、第一生命）
・110mH
★福部真子（28、日本建設工業）
田中佑美（25、富士通）
・走幅跳
★秦澄美鈴（28、住友電工）
・三段跳
森本麻里子（29、オリコ）
・やり投
★北口榛花（26、JAL）
斉藤真理菜（28、スズキ）
上田百寧（25、ゼンリン）
・20km競歩
★藤井菜々子（25、エディオン）
★岡田久美子（32、富士通）
柳井綾音（20、立命館大）
・男女混合競歩リレー
★岡田久美子（32、富士通）
★柳井 綾音（20、立命館大）
・マラソン
★鈴木優花（24、第一生命）
★一山麻緒（27、資生堂）
★前田穂南（27、天満屋）
■補欠選手
・男子4×100mリレー
山本匠真（22、広島大）
・男子4×400mリレー
西裕大（24、MINT TOKYO）
・男子マラソン
川内優輝（37、AD損保）
・女子マラソン
細田あい（28、エディオン）