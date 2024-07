レゴグループから発売されている、大人気ゲーム「マインクラフト」とコラボレーションした「レゴ(R)マインクラフト」シリーズ。

冒険やものづくりが楽しめる「マインクラフト」の世界をレゴ(R)ブロックで再現し、人気キャラクターたちとともにアクションやストーリーを楽しむことが出来ます。

今回は、そんな「レゴ(R)マインクラフト」シリーズのラインナップをまとめて紹介していきます☆

「レゴ(R)マインクラフト」シリーズ まとめ

世界で1億人以上のプレイヤー数を誇る大人気ゲーム「マインクラフト」とコラボした「レゴ(R)マインクラフト」シリーズ。

2024年は「マインクラフト」15周年を記念し、シリーズ初となる大人向け製品「レゴ(R)マインクラフト 作業台」が登場します。

今回発売される「レゴ(R)マインクラフト 作業台」を含めた「レゴ(R)マインクラフト」シリーズをまとめて紹介していきます☆

レゴ(R)マインクラフト 作業台

製品番号:21265

ピース数:1195個

対象年齢:18歳以上

発売日:2024年8月1日(木)

価格:12,980円(税込)

販売店舗:全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪、トイザらス全店

レゴ(R)公式オンラインストア ほか ※レゴランド(R)・ジャパン・リゾートをのぞく店舗で予約受付中

マインクラフトをプレイするために不可欠な“作業台”が、大人向けの組み立てセットになって登場。

作業台の中には、マインクラフトの12種類のバイオームを表現したモジュラー式ミニモデルと、スティーブ・クリーパーTM・ブタなどのアイコニックなキャラクターのマイクロフィギュア付き。

「マインクラフト」の世界がレゴ(R)ブロックで表現されています。

モジュラー式ミニモデルとマイクロフィギュアは、作業台本体から取り出して並べ替えたり、自由にディスプレイしたりすることが出来ます。

12種類のバイオーム(ディープダーク、繫茂した洞窟、沼地、平原、森林、桜、砂漠、タイガ、雪のタイガ、鍾乳洞、氷樹、川)は5体のモジュラー式ミニモデルで表現。

「マインクラフト」のアイコニックなキャラクターたち(スティーブ・アレックス・スケルトン・ウィッチ・クリーパーTM・村人・ウシ・ブタ)が、かわいいマイクロフィギュアで登場。

作業台本体から取り出して自由なディスプレイを楽しめます。

発売中「レゴ(R)マインクラフト エンダー ドラゴンとエンドシップ」

製品番号:21264

価格:11,480円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:657個

危険なエンドバイオームで冒険者たちを待ち受けるエンダー ドラゴンの手足を動かしてダイナミックなアクションを再現できるセット。

エンドシップ内の醸造台で回復のポーションを作ったり、船主に取り付けられたドラゴンの頭を取り外してヘルメットにできたりします。

ゲーム中のレアアイテムのひとつであるドラゴンの卵が付属されているのも嬉しいポイントです。

レゴ(R)マインクラフト 荒野の廃坑

製品番号:21263

価格:8,280円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:538個

荒野バイオームの廃坑で銅・金・レッドストーン・アメジストを採掘する冒険者になりきって遊べる組み立てセット。

TNTで廃坑を爆破したらトロッコでお宝を運び出し、洞窟グモやクリーパーTM、ハスク、スライムと戦えます。

洞窟内の基地にベッドやクラフト用の作業台も付いたセットです。

レゴ(R)マインクラフト オオカミの要塞

製品番号:21261

価格:4,980円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:312個

大きなオオカミの顔に守られた要塞は、オオカミの表情を優しい顔や怒った顔に切り替えて遊べる組み立てセット。

要塞の中には作業台や溶鉱炉に加えてレゴ(R)マインクラフトシリーズ初となる鍛冶台です。

さらにチェストには剣の材料になるネザライトの延べ棒、スイートベリーなどアイテムが盛りだくさん!

発売中「レゴ(R)マインクラフト サクラの庭」

製品番号:21260

価格:4,180円(税込)

対象年齢:8歳以上

ピース数:304個

レゴ(R)マインクラフトシリーズ初の桜バイオームを舞台にした「レゴ(R)マインクラフト サクラの庭」

新キャラクターとなる“サニー”がマイクロフィギュアになって初登場しました!

満開のサクラの庭と植木鉢やブラックストーンで飾られた石庭を舞台にしたごっこ遊びをミツバチやスニッファーの親子と卵も盛り上げます。

シリーズ初となる大人向け製品「レゴ(R)マインクラフト 作業台が仲間入り。

豊富なラインナップで展開されている「レゴ(R)マインクラフト」シリーズの紹介でした☆

ロボットの細部を忠実に再現できる大人レゴ!レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー ロボットの細部を忠実に再現できる大人レゴ!レゴ(R)アイコン トランスフォーマー バンブルビー 続きを見る

かわいらしいエイリアンや惑星探索セット!レゴ(R)ブロック「宇宙」テーマグッズ まとめ かわいらしいエイリアンや惑星探索セット!レゴ(R)ブロック「宇宙」テーマグッズ まとめ 続きを見る

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

© 2024 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人向け組み立てセット「作業台」やオオカミの要塞!「レゴ(R)マインクラフト」シリーズ まとめ appeared first on Dtimes.