M&AÃç²ð¶È¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤´ÍÑ¿´¡Ä¡ÒÇä¤ê¼ê¡Ó¤¬»×¤ï¤ºÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö´í¸±¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¡×¤È¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î½õ¸À¡Û
M¡õA¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖM¡õAÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡ÖFA¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢M&AÃç²ð¶È¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡×¡£¤Ä¤¤Èô¤Ó¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎºîÅÄÎ´µÈ»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈFA¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤
M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈFA¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡Ë¤È¤Ç¤Ï¡¢¶È¼Ô¤Î°Û¤Ê¤ëÌò³ä¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£M&A»Ù±ç²ñ¼Ò¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Äµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢M&AÃç²ð¤ÈFA¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ä¶È³èÆ°¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¡ÖÇã¤¤¥Ë¡¼¥º¡×¤È¡ÖÇä¤ê¥Ë¡¼¥º¡×¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M&A¤ÎÀ®Ìó¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯»Ù±ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÍø±×¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä»Ù±ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤ÎFA¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢M&AÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤éÁê¼êÊý¤ÎÃµº÷¡¢¾ò·ï¸ò¾Ä¡¢¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎM&A¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëM&A¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ê¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËM&A¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤òÄó°Æ¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¼ê¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤¼ê¤È¤Ï·ÀÌó´Ø·¸¤ò»ý¤¿¤º¡¢¼ê¿ôÎÁ¤â¼õÎÎ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë
M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤¤¥Ë¡¼¥º¡×¤È¡ÖÇä¤ê¥Ë¡¼¥º¡×¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M&A¤ÎÀ®Ìó¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸²ºß²½¤·¤¿Çä¤ê¥Ë¡¼¥º¤òÀè¤ËÊáÂª¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ý½¸¤·¤¿Çã¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Çã¤¤¥Ë¡¼¥º¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÌÌÃÌ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇM&AÃç²ð¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤±Ä¶È¥Î¥ë¥Þ¤ä¶ËÃ¼¤ÊµëÍ¿ÂÎ·Ï¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯±Ä¶È³èÆ°¤¬¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ®¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¾å¾ì´ë¶È¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Çã¤¤¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òµ¶¤Ã¤ÆÇä¤ê¼ê¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤¯±Ä¶È¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¶È³èÆ°¤Ï¤´¤¯ºÇ¶á¤Þ¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯1·î¤ËM&AÃç²ð¶¨²ñ¤Î¼«¼çµ¬À©¥ë¡¼¥ë¡ÊÎÑÍýµ¬Â§¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡¢¡Öµ®¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡È²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡É¾å¾ì´ë¶È¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤ä¤ä¥È¡¼¥ó¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Èô¤Ó¤Ä¤¯¤È´í¸±¤Ê¡Ö¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡×¤ÎÎã
°Ê²¼¡¢Ë¿¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¯DM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡Ë¤Î¶ñÂÎÅª»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÎÑÍýµ¬Â§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¸å¤ÎDM¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÑÍýµ¬Â§¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¼Ò 2024Ç¯5·îÅêÈ¡
ÊÀ¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡¢µ®¼Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥ÎÉ´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
A¼Ò¤«¤é¤Î»ñËÜÄó·È¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´ÀâÌÀ¤òº¹¤·¾å¤²¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
B¼Ò¡¡¡¡2024Ç¯4·îÅêÈ¡
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢XXX¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Âç¼ê»ö¶È¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î»ñËÜÄó·È¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¥Ë¡¼¥º¤ò¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¡¢¤´ÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤´Ï¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
C¼Ò 2024Ç¯3·îÅêÈ¡
ÊÀ¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤è¤ê¡¢»ñËÜÄó·È¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÀèÊý¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤êÄ¾ÀÜ¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¡¢¤ªÁê¼ê´ë¶ÈÍÍ¤Î³µÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢Æ±Ãç²ð²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¤â¡¢°ã¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊÌÃ´Åö¼Ô¤«¤éÆ±ÆâÍÆ¤ÎDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë
°ì¸«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÇã¤¤¼ê¤¬¼«¼Ò¤Î¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾»Ø¤·¤ÇÃç²ð²ñ¼Ò·ÐÍ³¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»öÎã¤â¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÇã¤¤¼ê¤¬Â¸ºß¤·¡¢µ®¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢DMÁ÷ÉÕÀè´ë¶È¤È¹çÃ×¤¹¤ëÇã¤¤¥Ë¡¼¥º¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀèÊý¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Çã¤¤¼ê¤¬ÂÐ¾Ý²ñ¼Ò¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤¼ê¤¬Ãç²ð²ñ¼Ò¤ÈÃç²ð·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Çã¤¤¼ê¤¬¼Âºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Öµ®¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤¬¤¤¤ë¡×¤È±Ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Û£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿DM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡ÊDMÁ÷ÉÕÀè´ë¶È¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÇã¤¤¼ê¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤Î¤¤¤¦¡Öµ®¼Ò¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡É»ö¶È¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÇã¤¤¼ê¡×¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇã¼ý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ®¼Ò¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶È¼Ô¤¬ÎÑÍýµ¬Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶ñÂÎÅª¤Ëµ®¼Ò»ö¶È¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÇã¤¤¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢M&AÃç²ð²ñ¼Ò¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤¤¼ê¤«¤éÎ»¾µ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Ø¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Çä¤ê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ò·ï¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇä¤ê¼ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·ÀÌó½ñ¾å¤Î¼êÎ©¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Çä¤ê¼ê¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¯ÅÀ¤ÏÇä¤ê¼ê¤Î¥Ë¡¼¥º¡Ä¡ÖFA¶È¼Ô¡×¤òÁª¤Ö¤È¤¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°ìÊý¤ÎFA¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËM&A¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ìò³ä¤Ç¤¹¡£Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Îµ¯ÅÀ¤ÏÇã¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢M&A¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÁá¤¯¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»ñËÜÄó·È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Çä¤ê¼ê¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÊ¹¤«¤º¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÇã¤¤¼ê¤òÄó°Æ¡¦¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ËÈ¿¤·¤Þ¤¹¡£
FA¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢FA¤À¤«¤é¤³¤½Äó¶¡¤Ç¤¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤É¤òÁÊµá¤¹¤ë¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£²ÍÅÅ±Ä¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤¬FA¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ç½Æ°Åª¤ËFA¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤òÈæ³Ó¡¦¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢FA¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ê¡¢ÄÉµá¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢FA¶È¼Ô¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡FA¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤«
¤½¤Î¶È¼Ô¤¬M&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ãç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·É±ó¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÂåÂØ°Æ¤È¤·¤ÆÊÒ¼ê»Ù±ç¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏM&AÃç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÏáÆ¤ÇÊÒ¼ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤º¡¢ËÜÍèFA¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÖFAÀì¶È¥Á¡¼¥à¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«
²ñ·×»Î¤äÀÇÍý»Î¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¶È³¦½Ð¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢M&A¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅö»ö¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ±°ì¥Á¡¼¥à¤ÇÃ´¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸¤â¤ä¤ì¤Ð¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤â¤ä¤ì¤Ð¡¢Çã¤¤¼êFA¤âÇä¤ê¼êFA¤â¡¢PMI¡ÊÅý¹ç»Ù±ç¡Ë¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀìÌçÀ¤ËË³¤·¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ·Ï¡¦³°»ñ·ÏÂç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¡¢Âç¼ê²ñ·×·Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÀì¶È¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢FA¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤À¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«
¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¶È¤ÎÇäµÑ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö¶ÈÇäµÑ¸å¤Î»ñ»º¤Î·ÁÀ®¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ø¤Î»ñ»º·Ñ¾µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÀÇÌ³¤ÎÃÎ¸«¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÇäµÑ¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¸Ä¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤âÅª³Î¤Ê½õ¸À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Çã¤¤¼êÃµº÷¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢FA¶È¼Ô¤ÏÇã¤¤¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î´ÑÅÀ¤Ç¡¢Ãç²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÎô¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶È¼Ô¤¬½½Ê¬¤ÊÇã¤¤¼ê¸õÊä´ë¶È¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢1·å²¯±ßÂæ°Ê²¼¤ÎM&A¼è°ú¤Î¾ì¹ç¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤ÎÇã¤¤¼ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÂ¾¶È¼Ô¤ÈÇã¤¤¼êÃµº÷¤ÇÏ¢·È¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çä¤ê¼ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¤¹¤ë¶È¼Ô¤ÎÇã¤¤¼êÃµº÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Çã¤¤¼ê¸õÊä¤Î´Ö¤Ç½½Ê¬¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
ºîÅÄ Î´µÈ
¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹