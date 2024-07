英Nothing Technologyは安価なサブブランドCMFで、新型スマートフォン「CMF Phone 1」とともに新型ワイヤレスイヤホン「Buds Pro 2」とスマートウォッチ「Watch Pro 2」を7月8日に正式発表すると予告しています。

それに続き、CMF Phone 1のカメラやBuds Pro 2の性能など、新たな情報が公開されました。

CMF Phone 1の背面メインカメラは、ソニー製のイメージセンサーとF1.8のレンズを備え、画素数は50MP(5000万画素)です。

Day 7 of revealing CMF Phone 1.

It's camera time. The CMF Phone 1 features a Sony 50 MP camera with an f/1.8 lens, designed to capture naturally beautiful images. Advanced algorithms - including Ultra XDR - enhance your photos, making them bright and immersive, no matter the… pic.twitter.com/aedTZJvLus

