aespa、日本デビュー曲「Hot Mess」MV公開！日本で撮影したシーンも

韓国、日本、そして、グローバルで活躍し、数々の記録を更新してきたaespa。既に日本でも絶大な人気を誇っており、5月に韓国でリリースされた初のフルアルバム「Armageddon」が、全世界で大ヒットを記録している中、記念すべき日本デビューシングル「Hot Mess」がリリースとなった。本作品には、シングルタイトルにもなっている「Hot Mess」を含め、「Sun and Moon」「ZOOM ZOOM」の3曲を収録。全曲日本オリジナル楽曲となっている。

タイトルトラック「Hot Mess」はサックスのシグニチャーサウンドと攻撃的なラップのインパクトが強烈なダンス曲で、歌詞には「私は私らしく生きていく!」という主体的なメッセージが込められており、aespaのポジティブなエネルギーを表現している。2曲目に収録されている「Sun and Moon」は一変して、スウィートでスムースなR&Bナンバー。歌詞には共に歩むことで、希望に満ちた未来を照らしていけるというメッセージが込められている。McCaféコラボCMソングとしても様々な展開がスタートしていくので楽しみにして頂きたい。3曲目の「ZOOM ZOOM」は既にテレビ東京系列6局ネットで放送されているアニメ「BEYBLADE X」のエンディングテーマとして起用されている楽曲となっており、エクストリームスポーツをテーマにしたアニメの世界観とマッチするエネルギッシュな楽曲。3曲とも日本のデビューシングルの為に企画・制作された楽曲が収録された、ファンにとっても記念すべき日本デビュー作品に相応しい豪華なシングルとなっている。なお、タイトルトラック「Hot Mess」のミュージックビデオが3日18時にYouTubeにて公開された。ミュージックビデオのティーザーが公開され、aespaらしさ溢れる映像に早くも期待が高まっていた作品の全編がついに明らかになった。日本デビューシングルということで日本を意識した演出、日本での撮影シーンも含まれており、日本への想いが随所に込められたミュージックビデオとなっているので、是非全編をご覧頂きたい。またaespaの日本アリーナツアー「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN」がソールドアウトとなり、東京ドームでの追加公演 「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」も開催する。韓国での初のフルアルバムリリース、待望の日本デビュー、そして日本でのツアーの開催とaespaにとって大きな飛躍の夏になること間違いない。

■リリース情報

Japan 1st Single「Hot Mess」

発売中



CD購入、ストリーミング、ダウンロードはこちら



<収録曲>※収録内容4形態共通

1.Hot Mess

2.Sun and Moon

3.ZOOM ZOOM(テレビアニメ「BEYBLADE X」エンディングテーマ)



【Limited Edition Ver.】

WPCL-13603

¥2,750(税込)



・64P写真集

・トレーディングカード(Limited Edition Ver. 全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入



【Hot Mess Ver.】

WPCL-13561

¥1,500(税込)



・トレーディングカード(Hot Mess Ver. 全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入



【Poster Ver.】

WPCL-13562

¥1,500(税込)



・Poster(全4種のうちランダム1種)

・トレーディングカード(Poster Ver. 全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入



【Warner Music Store Edition】※Poster Ver. 4枚セット

WPCL-60075

¥6,000(税込)



・Poster(全4種)

・トレーディングカード(Poster Ver. 全4種封入)

・応募シリアルコード4枚封入

・ロゴステッカー4枚封入

※Poster、トレーディングカードは全4種が封入されます。



■関連リンク

aespa日本公式サイト