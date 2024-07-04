西北工業大学カザフ分校の学生、中国・カザフ友好の使者に
陝西省西安市の西安城壁風景区で旧暦5月5日の端午節（今年は6月10日）のイベントに参加する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（6月8日撮影、西安＝新華社配信）
【新華社西安7月4日】カザフスタンのアルマトイで昨年開校した西北工業大学カザフスタン分校に入学した第1期の大学院生8人全員が6月、同国での学習を終え、西安に移って学習の新たな段階をスタートした。同分校は、昨年5月に中国陝西省西安市で開催された中国・中央アジアサミットの期間中、同市にある西北工業大学とアルマトイのアルファラビ・カザフ国立大学が共同設立で合意、同年10月に開校していた。新学期の募集はすでに始まっており、9月には新入生が入学し、学び合いの中で両国交流の友好の使者となる。
6月26日、カザフスタンのアルマトイにある西北工業大学カザフスタン分校。（アルマトイ＝新華社記者/白雪騏）
6月26日、カザフスタンのアルマトイにある西北工業大学カザフスタン分校の入り口。（アルマトイ＝新華社記者/白雪騏）
6月26日、カザフスタンのアルマトイにある西北工業大学カザフスタン分校の入り口。（アルマトイ＝新華社記者/白雪騏）
カザフスタンのアルマトイにある西北工業大学カザフスタン分校で授業を受ける学生。（2023年10月12日撮影、アルマトイ＝新華社配信）
6月24日、陝西省西安市にある西北工業大学の本部で、論文計画審査会に参加する西北工業大学カザフスタン分校の院生（左から4人目）。（西安＝新華社配信）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学のキャンパスで記念撮影する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学の図書館で交流する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学の図書館で本を借りる西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学の図書館で読書する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学で交流する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）
6月26日、陝西省西安市にある西北工業大学のキャンパスを散策する西北工業大学カザフスタン分校の学生。（西安＝新華社記者/張博文）