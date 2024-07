PCゲーム販売プラットフォームのSteamが、「Steamでのコントローラ使用に関するデータ」を公開しました。それによると、PCゲーマーのコントローラー平均使用率が2018年と比較して3倍に増加したとのことです。Steamニュース−Steam入力とコントローラのサポートに関するアップデート−Steamニュースhttps://store.steampowered.com/news/app/593110/view/4142827237888316811

Gamers using game controllers for PC gaming has tripled since 2018 - Steam survey shows Xbox controllers make up 59% | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/pc-gaming/gamers-using-game-controllers-for-pc-gaming-has-tripled-since-2018PC向けのゲームではマウスとキーボードを使うケースが多くありますが、近年は家庭用ゲーム機向けタイトルがPC向けにもリリースされるケースが増加しており、コントローラーに対応しているゲームも増えています。Steamによると、1日あたりのコントローラー平均使用率は、2018年で5%だったのが、2024年時点で最大15%にまで増加したとのこと。つまり、わずか6年でコントローラーの平均使用率が3倍になったというわけです。また、コントローラーセッションの約42%は、Steam側でコントローラー入力をカスタマイズできる「Steam入力」を使用していたとのこと。セッションの59%はXboxコントローラーで、26%はPlayStationコントローラー、10%はSteam Deckだったそうです。IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは「XInputが標準化されてから長いことを考えると当然のことでしょう。新しいタイトル 、特にPlayStationコントローラーのサポートは大幅に改善されていますが、ほとんどのゲームでコントローラーを使用する場合はXboxコントローラーを使用することを前提としたボタンレイアウトとなっています」とコメントしています。なお、Steamは、コントローラーでの操作に最適化された「Big Picture」モードのアップデートやコントローラコンフィギュレーターの再考、ジャイロ付きコントローラーの標準サポート、DualSense Edgeを含むPlayStationコントローラーやXboxコントローラーのサポート改善などを発表しています。