1990年代に大ブームを巻き起こした『たまごっち』の初代キャラクターを使った文具雑貨シリーズが、サンスター文具から登場。

メモやノート、シール、クリアファイルなど使い勝手の良いグッズが全部で14種類展開されます☆

サンスター文具『たまごっち』文具雑貨シリーズ

発売日:2024年7月中旬

販売店舗:全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなど

サンスター文具から、1996年にバンダイより発売され日本中で大ブームを巻き起こした『たまごっち』の文具雑貨シリーズが登場。

1996年11月23日に“デジタル携帯ペット”というコンセプトでバンダイから発売され、日本中で大ブームを巻き起こした『たまごっち』

さまざまなバージョンやカラーで再リリースされ、1996年からこれまでに全世界累計9,400万個以上が販売されています。

2021年11月23日に25周年を迎え、今もなお新作の開発が続いている人気シリーズです☆

そんな人気の『たまごっち』初代キャラクターたちを使った、サンスター文具の文具雑貨シリーズ。

懐かしのデジタル画面や『たまごっち』本体デザインをイメージした楽しいグッズがそろっています!

窓付スクエアメモ

窓付スクエアメモ/メモミニ

価格:各495円(税込)

種類:全2柄

サイズ:H82×W82×D8mm

材質:紙

内容:4柄 各21枚 計84枚

4種類の本文がセットされ、使うと表紙の窓から見える「たまごっち」が変化する窓付きスクエアメモ。

2つのデザインがラインナップしており、ゲーム本体やデジタル画面に表示される「たまごっち」たちの姿が表現されています☆

メモミニ

価格:各220円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W60×H85×D11mm

材質:PET・紙

内容:本文 2柄 各50枚 計100枚

コンパクトなサイズがかわいいメモミニは2つのデザインで、それぞれ2柄の本文をセット。

カラフルで楽しいデザインになっており、いろいろな「たまごっち」たちが描かれています!

ポケットリングノート

ポケットリングノート/ダイカットミニレター

価格:各660円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W128×H182×D80mm

材質:紙・PP・スチール

内容:本文 60枚

リングノートの表紙にポケットが付いた、便利なステーショナリー。

書類などを入れて持ち運びでき、カラフルな表紙で使うのが楽しくなりそうです☆

ダイカットミニレター

価格:各550円(税込)

種類:全2柄

サイズ:便箋 約W80×H120mm、封筒 約W90×H130mm

材質:紙

内容:便箋 2柄 各4枚 計8枚、封筒 1柄 3枚

「たまごっち」の姿とゲーム本体の形にダイカットされたミニレター。

かわいいサイズの封筒もセットになっており、ちょっとしたメッセージにぴったりです。

ダイカット付箋

ダイカット付箋/タイルシール

価格:各605円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W130×H79×D3mm

材質:紙

内容:3柄 各20枚 計60枚

3つのダイカット付箋をセットした文具。

元気な「たまごっち」の姿がポップなカラーで表現されています☆

タイルシール

価格:各495円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W65×H130×D3mm

材質:ABS

タイルのようなデザインで、好きなところで切り分けて使えるタイルシール。

1個でも、つながったままでも、好みに合わせて使えるシールです。

マスキングテープ

マスキングテープ/ボックス入マスキングシール

価格:各440円(税込)

種類:全4柄

サイズ:15mm幅×約5m

材質:紙

使いやすい15mm幅のマスキングテープには、「たまごっち」たちの姿がずらり!

楽しいデザインで、仮止めやデコレーションに使えます。

ボックス入マスキングシール

価格:各660円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W30×H30mm以内ダイカット(長さ5m)

材質:紙

内容:9柄 各20枚 計180枚

1枚ずつ、はがして使えるマスキングシール。

ワンポイントアクセントで貼りたいときにも使いやすく、ボックスデザインもかわいらしいです☆

ビッグクリアステッカー

ビッグクリアステッカー/プレート付ボールペン

価格:各495円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W148×H180×D0.3mm

材質:PVC

内容:8ピース

パソコンやタブレット、キャリーケースのデコレーションに使えるビッグクリアステッカー。

懐かしの「たまごっち」たちを好きな場所に貼って楽しめます!

プレート付ボールペン

価格:各715円(税込)

種類:全4柄

サイズ:W35×H138×D18mm(軸φ10mm)

材質:PMMA

ボールインク:油性黒・ボール径0.5mm

ダイカットされたアクリルプレートがアクセントになった、プレート付ボールペン。

大胆なデザインで、『たまごっち』で遊んでいた人ならニヤリとしてしまいそうです☆

クリアファイルA4

クリアファイルA4/クリアファイルA5 3P

価格:各220円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W220×H310×D0.5mm

材質:PP

実用的なA4サイズのクリアファイルは、「たまごっち」たちのイラストを全面にあしらったデザイン。

鮮やかなカラーが目を引き、お家や学校で活躍してくれます。

クリアファイルA5 3P

価格:各330円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W160×H220×D1mm

材質:PP

持ち運びしやすいA5サイズのクリアファイルは、3つのポケットに分かれていて便利。

仕切りのところも色分けされ、使いやすいです!

ミニポーチ

ミニポーチ/ポーチ

価格:各990円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W120×H90×D10mm

材質:PVC・ポリエステル

小物の収納にちょうどいいミニポーチ。

楽しそうな「たまごっち」たちが賑やかなデザインで、鞄の中を明るくしてくれそうです☆

ポーチ

価格:各1,760円(税込)

種類:全2柄

サイズ:W135×H105×D80mm

材質:PVC・ポリエステル

マチ付きでしっかり収納できるポーチは2つのデザインで登場。

オモテとウラで異なるイラストが入っており、見ているだけで楽しくなります!

初代『たまごっち』のキャラクターたちを使った、楽しい文具や日用雑貨。

サンスター文具の『たまごっち』文具雑貨シリーズは、全国の雑貨店・文具専門店・オンラインショップなどで2024年7月中旬より発売です!

