家族全員で着用できる5タイプ！EMU-咲む-「おそろい浴衣」

EMU-咲む-「おそろい浴衣」

「EMU-咲む-」は、新作浴衣のプレゼント企画を「ゆかたの日」にちなんで2024年7月7日(日)に開始!

「家族に寄り添うスウィートマミー」のコンセプトのもとにスウィートマミーが展開する、ママ・ベビー&キッズ向けブランド「SWEET MOMMY」と、ペット向けブランド「ONEKOSAMA OINUSAMA」のInstagramアカウントにて、同時開催が決定。

家族全員での“おそろい浴衣”を提案します。

浴衣シリーズ特設サイト:

https://www.sweet-mommy.com/event/06yukata.html

■“おそろい”で家族に寄り添う「EMU-咲む-」

スウィートマミーは、ターゲット顧客である“ママ世代”の女性のライフスタイルや嗜好に着目。

“和装離れ”が進む中、比較的気軽に着用ができる浴衣にはイベントの機会に着用したいニーズがあることを汲み取り、家族全員で着用ができるよう、5タイプ(レディース、メンズ、キッズ、ベビー、ペット)の浴衣を展開しました。

同社の和装ブランドである「EMU-咲む-」にて6月に新作をローンチし、大切な家族と特別な時間を共有してほしいとの想いから“おそろい浴衣”を提案しました。

EMU浴衣 レディースとメンズ

EMU 浴衣キッズ

EMU浴衣 ペット

■猛暑に負けない!さらっと涼しい冷感加工

浴衣の悩みには付き物で、また浴衣の着用を諦める理由にもなってしまう、昨今の猛暑。

しかし、「EMU-咲む-」の浴衣ならば心配ありません。

暑い日にも着られるように接触冷感加工が施されていて、ひんやり、さらっと軽やかな肌触り。

清涼感のある快適な着心地が続きます。

EMU浴衣は冷感加工生地使用

■パパ待望!メンズも“おそろい”が叶います

子どもやペットとの“おそろい”アイテムが少ないことに悩むパパも多いはず。

同社の開発担当者がペット商材の展示会イベントにて「パパ向けはありませんか?」と尋ねられた背景から、2024年はメンズ浴衣も発売。

家族と楽しむ、お祭りや花火大会などのイベントにぴったりです。

メンズとペットでのおそろい

おそろいができるペット浴衣

■プレゼント企画は「ゆかたの日」にちなんで開催!

7月7日「ゆかたの日」を盛り上げるプレゼント企画を同社のママ・ベビー&キッズ向けブランド「SWEET MOMMY」と、ペット向けブランド「ONEKOSAMA OINUSAMA」のInstagramアカウントにて同時開催予定。

「SWEET MOMMY」ではママやパパと子ども向け、「ONEKOSAMA OINUSAMA」ではペットオーナーと犬・猫向けに募集をします。

■プレゼント企画概要

募集開始日 : 7月7日(日)開始予定

展開チャネル: 「SWEET MOMMY」Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/sweetmommyofficial/

「ONEKOSAMA OINUSAMA」Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/onekosamaofficial/

