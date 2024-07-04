4日午前10時25分ごろ、福島県、茨城県、栃木県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、福島県の矢祭町、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、筑西市、それに桜川市、栃木県の真岡市と市貝町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□福島県

矢祭町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 常陸大宮市 那珂市

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 筑西市

桜川市



□栃木県

真岡市 市貝町

■震度2

□福島県

白河市 田村市 泉崎村

棚倉町 石川町 玉川村

浅川町 小野町 いわき市

檜枝岐村



□茨城県

高萩市 北茨城市 ひたちなか市

小美玉市 茨城町 大洗町

下妻市 取手市 つくば市

茨城鹿嶋市 守谷市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 美浦村 阿見町

八千代町 境町



□栃木県

宇都宮市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 益子町 茂木町

芳賀町 壬生町 高根沢町

栃木那珂川町 日光市 大田原市

那須町



□埼玉県

春日部市



□千葉県

野田市

■震度1

□福島県

福島市 郡山市 須賀川市

二本松市 福島伊達市 本宮市

川俣町 鏡石町 天栄村

西郷村 塙町 鮫川村

古殿町 福島広野町 楢葉町

川内村 大熊町 双葉町

浪江町 葛尾村 飯舘村

南会津町



□茨城県

茨城古河市 結城市 龍ケ崎市

常総市 牛久市 潮来市

神栖市 つくばみらい市 五霞町

利根町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 上三川町

野木町 那須塩原市 塩谷町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 川越市 川口市

上尾市 越谷市 志木市

和光市 桶川市 北本市

八潮市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

白岡市 埼玉三芳町 宮代町

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

鴻巣市 深谷市 久喜市

滑川町 嵐山町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町 長瀞町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

松戸市 成田市 習志野市

柏市 八千代市 我孫子市

鎌ケ谷市 浦安市 印西市

白井市 富里市 栄町

銚子市 東金市 旭市

香取市 山武市 神崎町

多古町 芝山町 横芝光町



□群馬県

沼田市 片品村 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町



□東京都

東京千代田区 東京新宿区 東京文京区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 調布市 西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。