上品なニュアンスカラーに一目ぼれ。SNIDEL BEAUTYの新作アイパレやマスカラはすぐに投入したい旬顔コスメ

SNIDEL BEAUTYの2024秋冬コレクション第1弾がお目見えまぶたとCゾーンに光と影を仕込む、ブランド定番のアイパレット「SNIDEL フェイス スタイリスト」(税込6380円)は、自然由来の保湿成分配合で、しっとりとまぶたと一体化するようなフィット感を実現。まばたきしても落ちたり、粉飛びしたりすることなく、繊細で澄んだ煌めきが持続するといいます。(写真左)『03 Inspiring Beige』、(写真右)『04 Layered Of Romance』秋冬コレクションには新色が2つ登場し、『03 Inspiring Beige』は、ニュートラルでハンサムなベージュにコーラルの甘さをプラスし、肌のツヤと透明感を演出。愛らしいピンクを赤で大人っぽく引き締める『04 Layered Of Romance』は、フェミニンかつ甘すぎない、洗練されたかわいさと華やかさを表現します。上品なニュアンスカラーと質感を取り入れたアイパレットで、毎日のメイクアップシーンを彩りましょう。「SNIDEL アイデザイナー」(税込6380円)は、パールのツヤや輝き、肌になじむマット感など、特徴的な彩りと質感にこだわった6色が入ったアイシャドウパレットです。オイルコーティングされたパウダーはなめらかにフィットし、鮮やかな発色が叶うそう。1色使いでも洒落感を演出し、重ねてもくすまず、美しいグラデーションを生み出すという万能アイテムです。(写真左)『10 Sound Of Tranquil』、(写真右)『EX12 Sensual Lavender』『10 Sound Of Tranquil』は、甘く澄んだピンクとシアーなブラウンのコラボレーションにより、ピュアさと大人っぽい印象を同時に表現。かわいいもかっこいいも欲張りたい人にぴったりです。限定色の『EX12 Sensual Lavender』は、儚げなペールラベンダーと高揚感を生み出すコーラルピンク、そして凛としたブラウンが、清らかで知的なまなざしを演出。『EX12 Sensual Lavender』は、阪急うめだ本店とルミネ新宿2店のみでの限定発売ですよ。「SNIDEL カール ロック マスカラ」(税込3300円)は、まつげを長く美しくセパレートし、上向きに保ちながら、肌に自然に溶け込むニュアンスで目元に印象を与えます。写真上から『01 Cassis Black』『02 Warm Greige』『03 Dawn Pink』『04 Cinnamon Tea』パープルが隠し味のブラック『01 Cassis Black』をはじめ、抜け感とインパクトを兼ね備えたグレージュ『02 Warm Greige』。色っぽさと凛々しさを宿したレッドブラウン『03 Dawn Pink』と、大人の上品さを漂わせるマスタードカラー『04 Cinnamon Tea』の4色がラインナップしています。「SNIDEL シームレス リクイド アイライナー」(税込2750円)は、シルクのようになめらかで、くすみを加えたカラーが凛としたまなざしを演出できるといいます。筆圧をコントロールできる柔軟でしなやかなブラシと、高密着で長時間持続するフォーミュラが魅力的なのだとか。写真上から『01 Hazy Black』『02 Hazel Brown』『03 Dusty Rose』『04 Slate Gray』ブラック・グレー・ブラウンの3色が織りなす洗練の黒『01 Hazy Black』と、ベージュニュアンスを含む柔らかなブラウン『02 Hazel Brown』。甘すぎない色気を盛る赤みブラウン『03 Dusty Rose』、涙袋メイクや切開ラインに最適な影感の白みベージュ『04 Slate Gray』の4色展開です。国内随一の「熊野筆」を使用した「SNIDEL チークブラシ」は、肌やまぶたにフィットする絶妙な丸みを、毛先をカットすることなく、熟練の職人が1つひとつ丁寧につくりあげた一品。粉含みがよく、ツヤのあるものは艶やかに、マットなものは溶け込むようにと、それぞれの質感を生かしながら柔らかく発色し、シームレスな仕上がりを叶えてくれるそうですよ。写真左から「SNIDEL チークブラシ」「SNIDEL アイシャドウブラシ M」「SNIDEL アイシャドウブラシ S」頬の曲線を包み込むボリューミーで抱擁感のある「SNIDEL チークブラシ」(税込4400円)や、アイホールにぴたりとフィットするややワイドな「SNIDEL アイシャドウブラシ M」(税込3520円)。キワや涙袋に、ピンポイントで色を重ねられる小さめの「SNIDEL アイシャドウブラシ S」(税込2970円)がラインナップしています。第2弾は3色のリップが登場!モードなカラーでスタイルアップが叶う8月2日(金)には、秋冬コレクションの第2弾として、ナチュラル処方の3色のリップスティック「SNIDEL ルージュ スナイデル n」(税込3300円)が登場。スタイリッシュさとセンシュアルな印象を両立し、唇に透け感のある鮮やかな彩りと適度なツヤを与えてくれるといいます。写真左から『06 Nostalgia Pink』『07 Mellow Fuchsia』『08 Bitter Rose』コーラルとベージュのニュアンスを含む『06 Nostalgia Pink』や、スマートでありながらフェミニンな白みをもつピンク『07 Mellow Fuchsia』、ハンサムな印象のロージーカラー『08 Bitter Rose』が揃います。美しい発色と持続力を兼ね備えた、SNIDEL BEAUTYの2024秋冬コレクションは、日常のメイクアップがより一層楽しくなること間違いなし。ニュアンスカラーメイクで、旬顔を叶えましょう!SNIDEL BEAUTY 公式オンラインストアhttps://snidelbeauty.com/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース株式会社マッシュホールディングス プレスリリース