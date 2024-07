サンリオの人気キャラクターをデザインした、かわいいチョコレートが不二家から登場。

ツンデレな「クロミ」をイメージした「ツンデレクロミチョコレートパウチ」と、サンリオキャラクターと一緒に推し活できる「サンリオキャラクターズシールチョコレート」が発売されます!

不二家「ツンデレクロミチョコレートパウチ/サンリオキャラクターズシールチョコレート」

発売日:2024年7月16日(火)

価格:オープン

販売エリア:全国

不二家から「ツンデレクロミチョコレートパウチ」と「サンリオキャラクターズシールチョコレート」が登場。

「ツンデレクロミチョコレートパウチ」は、ツンデレな「クロミ」をチョコレート菓子とパッケージで表現したお菓子です。

「サンリオキャラクターズシールチョコレート」は描き下ろされたパッケージデザインで、推し活にぴったりのシールが付いています!

ツンデレクロミチョコレートパウチ

内容量:40g

「ツンデレクロミチョコレート」は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」をイメージしたチョコレート菓子。

2023年10月に発売された「ツンデレクロミチョコレート」のパッケージデザインをリニューアルし、便利なパウチ形態になって登場です!

中身のチョコレート菓子は、ミルク風味のホロホロ生地をミルクチョコレートでコーティングし、ザクザクのブラックココアビスケットをまぶしたクッキー&クリーム味。

外は黒くて強気なザクザク、中は白くて優しいホロホロ食感で「クロミ」のツンデレな性格や見た目が表現されています。

また、パッケージは「クロミ」の「ツン」と「デレ」の表情が楽しめる2種類を展開。

「乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?」な「クロミ」をお菓子でもパッケージでも表現した、持ち運びに便利なジッパー付きパウチになっています☆

サンリオキャラクターズシールチョコレート

内容量:5粒(個包装)

「サンリオキャラクターズ」と一緒に、推し活ができるシール付きチョコ。

パッケージにはサンリオのキャラクターが大きく描かれ、「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」の4種類が登場します!

パッケージは、どれも「サンリオキャラクターズシールチョコレート」ためだけに描き下ろしたデザイン。

チョコレートの個包装にもキャラクターたちが描かれ、全5種類のデザインがランダムで封入されています。

中身は、甘酸っぱくフルーティーないちごクリームが入ったミルクチョコレートです☆。

サンリオの人気キャラクターと一緒に推し活を楽しめるシールは、全20種から1枚をランダムで封入。

推し活グッズに貼ったり、スマホケースにはさんだりして、サンリオキャラクターと一緒に推し活を楽しめます。

全20種のなかには、シークレットデザインも2種類あり、どんなデザインかお楽しみです!

サンリオキャラクターたちのデザインが可愛い、2つのチョコレートが発売。

不二家の「 ツンデレクロミチョコレートパウチ/サンリオキャラクターズシールチョコレート」は、2024年7月16日より発売です!

