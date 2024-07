ビューティータイ料理研究家イトウジュンとの特別コラボ！「魚まみれ眞吉」恵比寿店

魚が旨くて仕方がない店「魚まみれ眞吉」は、予約の取れない人気レッスンのビューティータイ料理研究家イトウジュンとの特別コラボメニューを、「魚まみれ眞吉 恵比寿店」にて、2024年7月1日(月)から夏季限定で販売中です。

「魚まみれ眞吉」恵比寿店

提供開始日: 2024年7月1日(月)〜2024年9月末(予定)

提供時間 : 平日 17:30〜23:30(LO 23:00)、土日祝 17:00〜23:00(最終受付22:00)

場所 : 魚まみれ眞吉 恵比寿店

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-1 松本ビル1F

アクセス : JR線「恵比寿」駅 西口徒歩2分

客単価 : 6,000〜8,000円(税込)

予約方法 : 電話 03-5794-8350

※夏季限定のコラボメニューは予約不要です。

その日に売り切れたら提供はできません。

URL :

恵比寿店

両者が力を合わせ、和とタイの融合をテーマに、新しい食の体験をお届けします。

■提供背景

「魚まみれ眞吉」系列店の「渋谷すしき」では、「お魚捌き×ビューティータイ料理コラボレッスン」を開催中。

キャンセル待ちも殺到の人気レッスンとなり、参加された方々からの熱い要望で今回のコラボ企画となりました。

■コラボメニュー提供店について

「魚まみれ眞吉」店舗の中でも恵比寿店は、お客様の半数以上が女性客となり、魚を炭火で焼くという特徴があります。

炭火で焼いた魚は、炭の香りが魚に移り、独特の風味を楽しめます。

炭の遠赤外線効果により、外はパリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに仕上がります。

また、炭火は均一に熱を通すため、魚の旨味を最大限に引き出すことができます。

今回のコラボレーションでは、恵比寿店ならではの特別なメニューを用意しており、他では味わえない一品を楽しめます。

■コラボメニュー

<プラーヌンマナオ(白身魚の蒸し物 スパイシーレモンソース)>

新鮮な白身魚にタイ産の特製唐辛子とレモンを利かせて食欲をそそる、暑さを吹き飛ばす一品です。

1,680円(税込)

プラーヌンマナオ(白身魚の蒸し物 スパイシーレモンソース)

<アジアン風お刺身盛り盛りサラダ>

新鮮なお刺身をふんだんに使用し、アジアン風にアレンジしたサラダ。

香ばしいカシューナッツやクリスピーなシュウマイの皮、フライドガーリックなど、さまざまなトッピングが楽しめる一品です。

ハーブと特製ドレッシングで仕上げ、暑い夏にピッタリの爽やかな味わいを堪能できます。

1,280円(税込)

アジアン風お刺身盛り盛りサラダ

■ビューティータイ料理研究家 イトウジュン

「食べるほどに美しく」のビューティータイ料理研究家。

7年間アメリカ合衆国フロリダ州で暮らし、現地在住のタイ人と交流を持ち、タイ料理に目覚める。

オーガニックの先進国でもあるアメリカ生活の経験から「食・健康・美容」の深いつながりを感じ、帰国後はさまざまな美容関係の講習やセミナーを受講。

「美容・健康」を意識したメニューでのビューティータイ料理レッスンを2015年より東京、自由が丘で会員制料理教室(完全紹介制) Jun’s Juicy Kitchenを主宰し、有名人著名人も多く通う。

リピーター率90%以上。

SNSでは #食べるほどに美しく を発信中。

美容健康についての勉強をする中「医食同源」を強く感じ、エビデンスに基づいて学ぶことを追求し看護師免許取得する。

イトウジュン

レッスン風景

