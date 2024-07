楽しみながらランドセル選び！conosaki サマーフェア 2024

榮伸は、これからランドセルを探される方が楽しみながらランドセル選びをできるように、夏の特別企画「conosaki サマーフェア 2024」を2024年7月4日(木)〜8月18日(日)の期間、conosaki直営店舗で開催中です。

conosaki「conosaki サマーフェア 2024」

開催日時: 2024年7月4日(木)〜8月18日(日)

※各店舗の営業時間による

開催店舗: conosaki 東京 2k540店

お店に行くのがワクワクするような特別なアイテムを用意されています。

さらにご入学してから役に立つ、あると便利で特別な数量限定のノベルティを用意しています。

■プレゼント(1) - 「conosakiオリジナルのラムネ」

直営店舗に期間中、来店のお子さまに「conosakiオリジナルのラムネ」をプレゼント!

カラフルで可愛いイラストがプリントされたオリジナルのラムネのセットです。

カラフルで可愛いイラストがプリントされたオリジナルのラムネのセットです。

イラストは全部で6種類。

お気に入りのイラストを見つけてみてください。

口どけの良い、やさしく爽やかな甘さをぜひご賞味ください。

※数に限りがあるので、なくなり次第配布終了とさせていただきます。

プレゼント期間:2024年7月4日(木)〜8月18日(日)

対象店舗 :conosaki 東京2k540店、conosaki 横浜店、conosaki 大阪店

■プレゼント(2) - 「conosaki 特製上履き袋」

直営店舗にて期間中、ランドセルを注文の方に、conosaki 特製上履き袋をプレゼント!

ナチュラルカラーにネイビーのアクセントが可愛いシューズケース

期間中に直営店舗にてランドセルを購入した皆さまに、conosakiのロゴがプリントされた特製上履き袋をプレゼントします!

ナチュラルカラーにネイビーのアクセントが可愛い、コットン素材のシューズケースです。

出し入れ簡単なループタイプのデザインなので、使いやすさもバツグンです。

小学生の必需品をこの機会に手に入れてください。

プレゼント期間:2024年7月4日(木)〜8月18日(日)

対象店舗 :conosaki 東京2k540店、conosaki 横浜店、conosaki 大阪店

プレゼント対象:conosaki サマーフェア 2024期間中に直営店舗にて

ランドセルを注文いただいた方

お渡し方法 :ランドセル購入時にその場でプレゼント

商品仕様 :素材 コットン100%

注意事項 :・用意している特典には限りがあるので、

なくなり次第終了とさせていただきます

・ランドセルカバー単体での購入は対象外とさせていただきます

■conosakiの直営店舗情報

conosaki 東京 2k540店

https://conosaki.net/f/showroom-tokyo?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=release-20240702

conosaki 横浜店

https://conosaki.net/f/showroom-yokohama?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=release-20240702

conosaki 大阪店

https://conosaki.net/f/showroom-osaka?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=release-20240702

