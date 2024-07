HAN-KUN15周年記念コラボ第7弾！ELEMENT SKATEBOARDS「限定スケートボード」

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。

その第7弾として、アメリカ東海岸のストリート発祥で「スケートボード」「アート」「自然」をテーマに、世界的な人気を誇るスケートボードブランド「ELEMENT SKATEBOARDS(エレメント スケートボード)」とのCOLLABORATIONが決定!

2024年7月9日(火)よりCOLLABORATION ITEMを販売開始します。

■COLLABORATION ITEM 詳細

HAN-KUN 15周年オリジナルデザインのスケートボードが登場。

ストリートカルチャーから派生したELEMENTとのコラボを記念して、ストリート感の強いデザインに仕上がりました。

また、HAN-KUNとしては初となるスケートボードの発売となり、特別感のあるアイテムとなりました。

Element rider:Haruto Hoshino

Photo :Ken Miyajima

【アイテム】

HAN-KUN 15th ANNIV.×ELEMENT SKATEBOARDS

16,500円(税込)

【販売期間】2024年7月9日(火)12:00〜

※在庫がなくなり次第終了

【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」

https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300

