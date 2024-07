豆蔵は、アジャイル開発をリードするアジャイルグループのコンサルタント 庄司重樹が2年連続で「AWS Community Builders」に選出されたことを発表しました。

豆蔵「AWS Community Builders」選出

「AWS Community Builders」について

AWS Community Buildersプログラムは、知識の共有や技術コミュニティとの連携に熱心なアマゾン ウェブ サービス(AWS)技術愛好家や新興のソートリーダーに、技術リソース、教育、ネットワーキングの機会を提供するプログラムです。

このプログラムでは、AWSの内容領域専門家が有益なウェビナーを提供し、最新サービスに関する情報を含め、技術コンテンツの作成、リーチの拡大、オンラインおよび対面でのコミュニティにおけるAWSに関する知識について、ベストプラクティスなどを共有しています。

参考URL:

https://aws.amazon.com/jp/developer/community/community-builders/

