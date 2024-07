チョ・ジヌン＆イ・ソンミン＆キム・ムヨル出演の映画「対外秘」11月15日に日本公開！

世界を震撼させた「悪人伝」のイ・ウォンテ監督が贈る予測不能のサスペンス「THE DEVIL'S DEAL」が、「対外秘」の邦題で11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開されることが決定した。公開に合わせてティザービジュアルと特報映像が解禁となった。本作は、世界的大ヒット作「THE FIRST SLAM DUNK」を抑え韓国初登場1位を記録したほか、カナダ、イタリア、ハワイ、オーストラリア、イランなどの映画祭に出品され、各国の観客を映像、物語、演技、その全てで圧倒した2024年必見の話題作だ。

国会議員選挙に立候補し、国と国民に尽くそうとした男が、フィクサーによって切り捨てられる。リベンジに燃える男は、国家を揺るがす極秘文書を手に入れ、自らもダークサイドに堕ちる覚悟で、巨悪への反撃に出る。今、権力を競い合う表社会の政治闘争と、莫大な金を巡り命まで奪い合う裏社会の死闘が幕を開け、騙し合いと裏切りの心理戦、襲撃と返り討ちの無限ループが始まる。出演は韓国映画界のトップに立つ、「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」のチョ・ジヌン、伝説の存在となった「KCIA 南山の部長たち」のイ・ソンミン、大注目の「犯罪都市 PUNISHMENT」のキム・ムヨル。監督は「悪人伝」で世界を震撼させたイ・ウォンテ。極秘文書を巡る緊迫感MAXの攻防劇を、一切のタブー無しで描き切り、絶対に予測できない結末へと観る者を誘う、息もできない驚愕のサスペンスとなっている。この度解禁となった特報映像では、巨大権力の策略によって公認候補を外された弱小政治家へウン(チョ・ジヌン)が極秘文書を盾に、国の政治を裏で支配する権力者スンテ(イ・ソンミン)に挑戦状をたたきつける下剋上バトルが開戦。「この闘いは俺が勝つ」とリベンジに燃えるへウンに対し、政界を牛耳るスンテの「そんなに“納品”されたいか」とドスの利いたセリフが、スリリングに浮かび上がる。さらに一攫千金を狙うヤクザのピルド(キム・ムヨル)まで交わり、血と札束が舞う悪人三つ巴の死闘に発展していく。果たして国家をも転覆させる極秘文書に秘められた内容、“それ”を知った者に待ち受ける“納品”とは? “正義不在”、予測不可能な攻防から目が離せない。併せて解禁となったティザービジュアルには、特報映像でも衝撃シーンとして登場したドラム缶が描かれており、不穏なオーラを醸し出している。ティザービジュアルは、7月5日より上映劇場にて順次掲出され、なんと100枚に1枚の割合で特別ビジュアル「チョ・ジヌン“納品”ver.」が仕込まれている。1%の超激レアチラシを見つけ出してみてはいかがだろうか。上映劇場は、作品公式サイトで確認することができる。

■上映概要

映画「対外秘」

11月15日(金)シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開



【出演】

チョ・ジヌン「工作 黒金星(ブラック・ヴィーナス)と呼ばれた男」「警官の血」

イ・ソンミン「KCIA 南山の部長たち」「復讐の記憶」

キム・ムヨル「悪人伝」「犯罪都市 PUNISHMENT」



【監督】イ・ウォンテ「悪人伝」

2023/韓国/韓国語/116分/カラー/スコープ/原題:대외비(英題:THE DEVIL'S DEAL)/5.1ch/字幕翻訳:鷹野文子/映倫区分:G

(C)2023 PLUS M ENTERTAINMENT AND TWIN FILM/B.A. ENTERTAINMENT ALL RIGHTS RESERVED.



【ストーリー】1992年、釜山。党の公認候補を約束されたヘウンは、国会議員選挙への出馬を決意する。ところが、陰で国をも動かす黒幕のスンテが、公認候補を自分の言いなりになる男に変える。激怒したヘウンは、スンテが富と権力を意のままにするために作成した極秘文書を手に入れ、チームを組んだギャングのピルドから選挙資金を得て無所属で出馬する。地元の人々からの絶大な人気を誇るヘウンは圧倒的有利に見えたが、スンテが戦慄の逆襲を仕掛ける。だが、この選挙は、国を揺るがす壮絶な権力闘争の始まりに過ぎなかった……。



■関連リンク

映画「対外秘」公式サイト