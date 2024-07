「めちゃめちゃ可愛すぎるしセクシー」

タレントやグラビアアイドルとして活動する櫻井音乃さんは6月30日、自身のInstagramを更新。美しいバストが露出したセクシーショットを披露し、反響を呼んでいます。櫻井さんは「2024.07.03発売 デジタル写真集『 Eyes on you 』」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、髪や体が濡れたセクシーなグラビアショットです。豊満なバストがあらわになっています。また、2枚目には、デジタル写真集『Eyes on you』(ワニブックス)のカバーショットを掲載。黒いランジェリーを着用しており、こちらでもバストが露出しています。

グラビア撮影中の様子も公開

ファンからは「めちゃめちゃ可愛すぎるしセクシー」「色気が素晴らしい…」「良い質感」「デカい乳」など、歓喜の声が寄せられました。6月4日の投稿では、グラビア撮影中の様子を公開していた櫻井さん。青いビキニを着用しており、バストだけでなくボディ全体の美しさが際立っている印象です。ファンからは「スケベすぎて気狂います」「圧倒的令和No.1グラビアタレント!」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)