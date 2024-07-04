・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８３．８８ドル（＋１．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３６９．４ドル（＋３６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０５４．８セント（＋１１９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５４．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０３．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１７６．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９４．０２（＋１．６７）

出所：MINKABU PRESS