３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８３．８８ドル（＋１．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．４ドル（＋３６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５４．８セント（＋１１９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７６．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．０２（＋１．６７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８３．８８ドル（＋１．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．４ドル（＋３６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０５４．８セント（＋１１９．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．５０セント（＋１．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１７６．５０セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．０２（＋１．６７）
出所：MINKABU PRESS