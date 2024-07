aespaの日本デビューシングル『Hot Mess』がリリースとなった。本作品には、シングルタイトルにもなっている「Hot Mess」を含め、「Sun and Moon」「ZOOM ZOOM」という日本オリジナル楽曲が収録されているタイトルトラック「Hot Mess」はサックスのシグニチャーサウンドと攻撃的なラップのインパクトが強烈なダンス曲で、歌詞には「私は私らしく生きていく」という主体的なメッセージが込められており、aespaのポジティブなエネルギーを表現している。ミュージック・ビデオでは、日本デビューシングルということで日本での撮影シーンも含まれており、日本を意識した演出、日本への想いが随所に込められた映像となっている。



aespa Japan 1st Single『Hot Mess』

1.Hot Mess

2.Sun and Moon(McCaféコラボCMソング)

3.ZOOM ZOOM(テレビアニメ『BEYBLADE X』 エンディングテーマ)

●Limited Edition Ver. WPCL-13603 ¥2,750(税込)

・64P写真集

・トレーディングカード(Limited Edition Ver.全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入

●Hot Mess Ver. WPCL-13561 ¥1,500(税込)

・トレーディングカード(Hot Mess Ver.全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入

●Poster Ver. WPCL-13562 ¥1,500(税込)

・Poster(全4種のうちランダム1種)

・トレーディングカード(Poster Ver.全4種より1種封入)

・応募シリアルコード1枚封入

・ロゴステッカー封入

●Warner Music Store Edition ※Poster Ver.4枚セット WPCL-60075 ¥6,000(税込)

・Poster(全4種)

・トレーディングカード(Poster Ver.全4種封入)

・応募シリアルコード4枚封入

・ロゴステッカー4枚封入

※Poster、トレーディングカードは全4種が封入されます。

https://aespa.lnk.to/HTMSS



対象店舗限定 先着購入特典

https://aespa-official.jp/news/hotmess-card/

◆ワーナーミュージック・ストア限定:

『Hot Mess』(Warner Music Store Edition)ご購入で、先着特典「aespaユニットトレーディングカード2枚」〈全6種のうちランダム〉をプレゼント

◆TOWER RECORDS ONLINE/TOWER RECORDS全店

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態同時セットご購入で、『トレーディングカード4枚セット』(TOWER RECORDS ver.)を1セットプレゼント

◆HMV&BOOKS online/HMV全店

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態同時セットご購入で、『トレーディングカード4枚セット』(HMV ver.)を1セットプレゼント

◆楽天ブックス

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態同時セットご購入で、『トレーディングカード4枚セット』(楽天ブックス ver.)を1セットプレゼント

◆セブンネットショッピング

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態同時セットご購入で、『トレーディングカード4枚セット』(セブンネットショッピング ver.)を1セットプレゼント

◆その他 aespa強力応援店

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態同時セットご購入で、『トレーディングカード4枚セット』(aespa support shop ver.)を1セットプレゼント

◆Amazon.co.jp

『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver.)3形態のいずれかをご購入で、『メガジャケ』を1枚プレゼント

※特典は店舗・サイト毎に無くなり次第終了となります。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認ください。

※一部の店舗では取り扱っていない場合がありますので、詳細は各CDショップにお問い合わせください。

※予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



<2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION->

2024年8月17日(土)[東京] 東京ドーム 16:00開場 / 18:00開演

2024年8月18日(日)[東京] 東京ドーム 14:00開場 / 16:00開演

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※出演メンバーは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。

全席指定 12,800円(税込)/枚

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※決済事務手数料950円(税込)/枚

※お1人様1公演につき1申込2枚まで

2曲目に収録されている「Sun and Moon」は一変して、スウィートでスムースなR&Bナンバーだ。歌詞には共に歩むことで、希望に満ちた未来を照らしていけるというメッセージが込められている。McCaféコラボCMソングにも起用されている楽曲だ。3曲目の「ZOOM ZOOM」は既にテレビ東京系列6局ネットで放送されているアニメ「BEYBLADE X」のエンディングテーマでもあり、エクストリームスポーツをテーマにしたアニメの世界観とマッチするエネルギッシュな楽曲となっている。aespaの日本アリーナツアー<2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in JAPAN>はがソールドアウトとなり、東京ドームでの追加公演 <2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION->も開催される。