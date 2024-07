100円ショップの『キャンドゥ』に、優しい色味の『くまのプーさん』グッズが登場! 本日7月4日(木)から、全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)・公式ネットショップにて順次展開される。昨年人気となった『くまのプーさん』オリジナルデザイングッズの第2弾がやってくる。今回登場するのは、『くまのプーさん』グッズ全56品番。旅行やおでかけで使える便利なアイテムがラインナップしている。

気になる第2弾商品は、カードなどを汚さず持ち運べる『カードホルダー』や『コレクトブック』、応援うちわが入るDカン付きの『トートバッグ』、軽量な『折りたたみうちわ』や、片面メッシュで中身が見える『収納ポーチ』など、大活躍間違いなしのアイテムばかり。どのアイテムも、落ち着いたアイボリーカラーを基調とした、大人っぽいデザインとなっている。高見えする実用的なアイテムばかりなので、プーさんファンはぜひチェックしてほしい。キャンドゥで、ほのぼの可愛い『くまのプーさん』グッズを揃えちゃおう!(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.