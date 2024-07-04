４日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１０：３０　豪・貿易収支
１５：００　独・製造業新規受注
１７：３０　英・建設業購買担当者景気指数
２０：３０　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会議事要旨
※独立記念日の祝日で米国市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，トーセ<4728>，オンワード<8016>，キユソ流通<9369>，ＢＳ１１<9414>，アークス<9948>

出所：MINKABU PRESS