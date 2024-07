渡邉美穂とINI・木村柾哉がダブル主演する映画『あたしの!』より、予告編とポスターが解禁。また、本作の主題歌をINIが担当することも発表された。本作は、『ヒロイン失格』『センセイ君主』など数々の大ヒットラブコメ漫画を生み出してきた幸田もも子による同名漫画の実写映画化。“最高に前向きな青春”をかけた学園ラブバトルエンターテイメントだ。正直で嘘がつけず思ったことはすぐに伝えてしまうド直球で生きてきたあこ子と、心の奥を見せられない小学生からの大親友・充希。高2の新学期初日、学校イチの人気を誇る1つ年上の先輩・直己がまさかの留年により2人の同学年に降臨。即一目ぼれしたあこ子と、好きではないと言いながら怪しい動きをする充希。これは、負けられない恋の戦いの始まりなのか?

明るくて嘘がつけず、自分の気持ちにまっすぐ突き進む主人公・関川あこ子を演じるのは、日向坂46の元メンバーで卒業後は女優として活躍をしている渡邉美穂。そして、もう1人の主人公で誰もが憧れる学校イチの王子様・直己を演じるのは、グローバルボーイズグループ・INIのリーダー・木村柾哉。2人は映画初出演にしてダブル主演、そして初共演となる。このたび、あこ子演じる渡邉がナレーションを務めた予告編が解禁された。本作の本編映像が初めてお披露目となる。学校イチの王子様・直己に一目惚れした、あこ子の頭の中は直己への“大好き”でいっぱいだが、横を見ると親友・充希も全く同じ目をしていた。絶対に直己と付き合いたいあこ子は、「先手必勝!」と告白するも、あっさりフラれてしまう。しかし、あこ子は諦めず、あらゆる“モテテク”を使い再び勝負を仕掛け続けるが、なんと充希も負けじと応戦。「恋愛か? 友情か?」。ついに決心したあこ子と充希の恋の勝負の行方は? そして、2人が流す涙の理由とは? さらに予告の最後にある胸キュンシーンの続きは? 恋をしている・したい全人類に贈る、あこ子の“最高に前向きな青春”が詰まった予告編だ。同じく解禁されたポスターでは、“運命の恋”を“あたしの!”にするために、ファイティングポーズを取る、あこ子vs充希の2人がコミカル&キュートに描かれている。また、INIが本作の主題歌を担当することも発表された。本作のために書き下ろされた新曲「Break of Dawn」についてINIは、「楽曲名は“夜明け”という意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います」と込めた思いを語る。何度フラれても“大好きな人”に真っ直ぐに突き進むあこ子の感情にピッタリな主題歌となっている。映画『あたしの!』は、11月8日より全国公開。※INIのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■INIこの度、僕たちINIが映画『あたしの!』の主題歌を担当させていただくことになりました。ありがとうございます! 楽曲名の『Break of Dawn』は夜明けという意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。疾走感のあるシンセの中「This is The Love」とストレートに、人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソングです。劇場でたくさんの人に聞いていただけると嬉しいです!