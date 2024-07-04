　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41033.75円　　ボリンジャーバンド3σ
40700.00円　　4日夜間取引終値
40375.57円　　ボリンジャーバンド2σ
40132.00円　　5日移動平均
39717.38円　　ボリンジャーバンド1σ
39540.00円　　一目均衡表・転換線
39170.00円　　一目均衡表・基準線
39059.20円　　25日移動平均
38973.20円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38401.02円　　ボリンジャーバンド-1σ
38387.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37742.83円　　ボリンジャーバンド2σ
37084.65円　　ボリンジャーバンド3σ
36069.60円　　200日移動平均
250.71円　　3日日経平均株価現物終値


株探ニュース