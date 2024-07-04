日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41033.75円 ボリンジャーバンド3σ
40700.00円 4日夜間取引終値
40375.57円 ボリンジャーバンド2σ
40132.00円 5日移動平均
39717.38円 ボリンジャーバンド1σ
39540.00円 一目均衡表・転換線
39170.00円 一目均衡表・基準線
39059.20円 25日移動平均
38973.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38401.02円 ボリンジャーバンド-1σ
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37742.83円 ボリンジャーバンド2σ
37084.65円 ボリンジャーバンド3σ
36069.60円 200日移動平均
250.71円 3日日経平均株価現物終値
株探ニュース
41033.75円 ボリンジャーバンド3σ
40700.00円 4日夜間取引終値
40375.57円 ボリンジャーバンド2σ
40132.00円 5日移動平均
39717.38円 ボリンジャーバンド1σ
39540.00円 一目均衡表・転換線
39170.00円 一目均衡表・基準線
39059.20円 25日移動平均
38973.20円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38401.02円 ボリンジャーバンド-1σ
38387.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37742.83円 ボリンジャーバンド2σ
37084.65円 ボリンジャーバンド3σ
36069.60円 200日移動平均
250.71円 3日日経平均株価現物終値
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