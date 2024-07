フー・ファイターズのデイヴ・グロールが、珍しく、フォーマルな格好で公の場に現れた。スーツにネクタイ、長髪を後ろでひとつに結んだ姿で、英国で開催中のテニス・トーナメント、ウィンブルドン選手権を観に訪れた。ウィンブルドン選手権の公式SNSは、「ロック・レジェンド、デイヴ・グロールとセンター・コートとの出逢い」と、センター・コートの客席でとらえたグロールの写真を投稿。BBCスポーツも、グロールに直撃インタビューする映像を公開している。

Dave Grohl really didn’t want to give away his #Wimbledon predictions ???? #BBCTennis pic.twitter.com/Xl8QsmagD0