渡邉美穂とINIの木村柾哉がW主演を務める映画『あたしの!』の公開日が11月8日に決定。あわせてINIによる主題歌「Break of Dawn」入りの予告編とポスタービジュアルが公開された。

参考:齊藤なぎさ&山中柔太朗、渡邉美穂×INI 木村柾哉W主演映画『あたしの!』出演決定

本作は、『ヒロイン失格』『センセイ君主』で知られる幸田もも子が『別冊マーガレット』にて2017年から2018年に連載していた同名コミックを実写映画化するラブコメディ。脚本は、映画『恋わずらいのエリー』などのおかざきさとこが手がけ、ドラマ『夫婦円満レシピ~交換しない?一晩だけ~』(テレビ東京系)や多くのMV、テレビCMを手がけた横堀光範が長編映画初監督を務め、撮影と編集も行った。

明るくて嘘がつけず、自分の気持ちにまっすぐ突き進む主人公・関川あこ子を演じるのは日向坂46の元メンバーで卒業後は女優として活躍をしている渡邉美穂。そして、もう1人の主人公で誰もが憧れる学校イチの王子様・直己を、INIのリーダー・木村柾哉が演じる。

そして、あこ子の大親友であり、直己をめぐる最大の恋のライバル・谷口充希を齊藤なぎさ、直己の親友で、あこ子たちの良き相談相手となるイケメンクール男子・成田葵央をM!LKの山中柔太朗がそれぞれ演じる。

また、本作の主題歌がINI書き下ろしの新曲「Break of Dawn」に決定。本楽曲について、INIは「楽曲名は“夜明け”という意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います」と楽曲に込めた思いを語っている。

あわせて、本編映像初公開となる予告編とポスタービジュアルも公開。あこ子を演じる渡邉がナレーションを担当した予告編は、学校イチの王子様・直己(木村柾哉)に一目惚れしたあこ子(渡邉美穂)と親友・充希(齊藤なぎさ)が登場する場面から始まる。また、絶対に直己と付き合いたいあこ子は「先手必勝!」と告白するもあっさりフラれてしまう様子や、あこ子があらゆる“モテテク”を使い再び勝負を仕掛け続ける姿、負けじと応戦する充希の姿なども確認できる。ポスタービジュアルでは、ファイティングポーズを取る、あこ子と充希の姿が描かれている。

INI(主題歌)コメント

この度、僕たちINIが映画「あたしの!」の主題歌を担当させていただくことになりました。ありがとうございます!楽曲名の『Break of Dawn』は夜明けという意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。疾走感のあるシンセの中’This is The Love’とストレートに、人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソングです。劇場でたくさんの人に聞いていただけると嬉しいです!(文=リアルサウンド編集部)