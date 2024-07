よしもとタレントと企業経営者との対談動画配信サイト『CEOオンライン』が、2024年7月23日(火)・24日(水)の2日間、東京ビッグサイトにおいて開催されます『バックオフィスDXPO東京’24【夏】』に、初出展します。

CEOオンライン『バックオフィスDXPO東京’24【夏】』

会期 : 2024年7月23日(火)、24日(水)

会場 : 東京ビッグサイト

https://www.bigsight.jp/visitor/access/

会場時間 : 午前9時30分〜午後6時(受付開始9時)

同社ブース位置: 西1ホール ブース2-27

主催 : ブティックス

※本展は来場事前登録制です。

来場の際は、下記のURLより「来場バッジ」を印刷し、お持ちください。

来場方法:

https://dxpo.jp/real/box/tokyo/

よしもとタレントと企業経営者との対談動画配信サイト『CEOオンライン』が、2024年7月23日(火)・24日(水)の2日間、東京ビッグサイトにおいて開催されます『バックオフィスDXPO東京’24【夏】』に、初出展。

同社は吉本興業運営企画『CEOオンライン』の総代理店をしています。

採用活動に効果があり、訴求力の高い人気よしもとタレントのキャスティングが可能です。

ご出演企業増加中です。

ブースにて事例を紹介します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post よしもとタレントのキャスティングも!CEOオンライン『バックオフィスDXPO東京'24【夏】』 appeared first on Dtimes.