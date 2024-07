付属のキットで首から頭部のカーブを計測！DINOS CORPORATION『自宅で簡単ぴったり！セミオーダーピロー』

DINOS CORPORATIONは、ディノスオンラインショップにて2024年7月2日より、『自宅で簡単ぴったり!セミオーダーピロー』を販売中です。

DINOS CORPORATION『自宅で簡単ぴったり!セミオーダーピロー』

枕単品

■税込価格 7,980円

■URL:

https://dinos.jp/o5zin/

お得な2個セット

■税込価格 13,960円

■URL:

https://dinos.jp/94g40/

■サイズ(約):57cm×37cm高さ3cm〜8.5cm

■素材:側地…[ニット部]ポリエステル100%(抗菌防臭加工)

[メッシュ部・中生地]ポリエステル100%

中素材…ポリエチレン樹脂パイプ ポリエステル粒わた

■高さ調節用ウレタンシート2枚・補充用パイプ・粒わた・簡易測定キット付き

■手洗い※ウレタンシートは洗えません。

■中国製

※プレスリリースの内容については、掲載日以降に変更される場合があります。

最新の情報はディノス公式ホームページで確認してください。

高さの合わない枕で身体に負担がかかると、睡眠の質が低下して目覚めの疲れや首肩の不調を招く可能性があります。

しっかりと身体を休めるためには自分に合った枕を使うことが大切です。

そこで、既製品がフィットしない、オーダー品は高価なうえに店舗に出向くのも大変という方に向けて『自宅で簡単ぴったり!セミオーダーピロー』を企画開発しました。

付属のキットで自身の首から頭部のカーブを計測し、高さ調節シート・中素材を微調整することで一人ひとりに合った枕が完成。

店頭へ足を運ぶ手間もなく、とっても簡単!“自分にぴったりな枕”の感動が味わえます。

<担当者のコメント>

「自分に合う枕が欲しいけれど、どの枕を買ったらよいか分からない」という方に喜んでいただけるような枕を作りたいという思いから開発しました。

こだわったのはベーシックながらも心地よさを生み出すこだわりの素材と構造設計です。

「何を買っていいかわからない、どんな枕を使ってもしっくりこない」という方に向けて手の取りやすい価格にもこだわり、コスパ良く自宅で簡単に「自分だけの枕」が作れるようにと考えました。

ディノス50年の歴史の中でご好評をいただいている枕のノウハウを活かして、お店でオーダーの枕を作っても家のベッドとの相性で使用してみると合わないこともありますが、実際に使用するご自宅で調整できるようにしました。

また、使用しているうちに枕が変化しても、変化に合わせて再調整いただけるのもポイントです。

完成した枕にはディノスのこだわり要素が詰まっています。

何を買うか迷ったらまず手にしていただきたい枕です。

【ディノス寝具のノウハウを反映した素材と構造の枕】

心地よさを生み出すこだわりの構造設計。

中央のくぼみにより頭部が安定します。

両サイドは高さを持たせることで横寝の際も頭の高さをキープし、肩に負担がかかりにくい設計に。

下部は肩や首にフィットするアーチ型のデザインで、スムーズな寝返りもサポートします。

頭と首は「しっかり」サポート。

頭部中央と首元は通気性がよく、ほどよい弾力のあるソフトパイプを採用。

パイプが流動的に動くことで枕とのすき間を埋め、首元にフィットします。

側地も通気性がよく、熱がこもりにくい立体メッシュ生地を使用しています。

横寝は「ふんわり」サポート。

サイドに使用したふんわりもっちりの粒わたは、横寝時の肌あたりと顔回りをやさしく受け止めるやわらかな感触。

側地もソフトなニットで、抗菌防臭加工を施した清潔仕様です。

【3ステップで自宅で簡単にセミオーダー枕!】

付属のキットで自身の首から頭部のカーブを計測し、高さ調節シート・中素材を微調整することで一人ひとりに合った枕が完成。

店頭へ足を運ぶ手間もなく、とても簡単!“自分にぴったりな枕”が完成します。

スリット式でシートの出し入れもラクラクです。

高さ調節シートはファスナーのないスリットから抜き差しできるので、その日の気分や体調に合わせて手軽に調節ができます。

