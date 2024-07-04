16ºÐ¤òµ¯ÍÑ¡ª¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÄÉÊü¡ª¥æ¡¼¥í½à¡¹·è¾¡¡Ö¥É¥¤¥Ä¡ß¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤Ïà¾å»Ê¤Ë¤·¤¿¤¤´ÆÆÄáÂÐ·è¤À
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢¡Ö¥æ¡¼¥í2024¡×¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È16¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥¹¤Ë´°ÇÔ¡£¶¯¹ë¹ñÆ±»Î¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢¥ì¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅ´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ·¤¤¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í£·»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÂçÃíÌÜ¤Ï¡¢£··î£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25»þ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡ß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î°ìÀï¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£··î£³Æü¸½ºß¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¥ª¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢£¶.£°¡ß£µ.£µ¤È¤¤¤¦ÂçÀÜÀï¤Î£²¹ñ¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î£²¹ñ¡¢22Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£×ÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¤¢¤Îº¢¤ÎàÌÌ±Æá¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´°Á´¤ËÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¸å¤Ï¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤òÂ³Åê¤µ¤»¤¿¤¬¡¢23Ç¯£¹·î¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ÎÆüËÜ¤È¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ë£±¡Ý£´¤Ç»´ÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤á¤ÆÅÓÃæ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤¤Ë36ºÐ¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤Î¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó»á¤¬È´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¡¼¥à²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀï½Ñ²È¤Î¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÇÅ·ºÍ¥Ñ¥µ¡¼¤ÎMF¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤òÀâÆÀ¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Éüµ¢¤µ¤»¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Îà¿´Â¡á¤Ë»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁêËÀ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ñ¥µ¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥Ã¥Ò¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ÎÄ¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦Å¥½¤¤Ìò³ä¤òÇ¤¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àï½Ñ²È¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°¤¯¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹½ÁÛ³°¤Ë¤¹¤ëÈó¾ð¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç102ËÜÃæ101ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡¢¶Ã°Û¤ÎÀ®¸ùÎ¨99¡ó¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤¿MF¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¤È¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°ÌµÇÔÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤Î¼ã¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¼«Í³¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁ´£´»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¤È¹¶·â¿Ø¤¬ÇúÈ¯Ãæ¤À¡£GK¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤â£²¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Áþ¤¿¤é¤·¤¤¤Û¤É¶¯¤«¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿±Æ¶Á¤ÇÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤ËPK¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç²ñ¸å¤Ë¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥¨¥ó¥Æ¿·À¯¸¢¤òÈ¯Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡13Ç¯¤«¤é¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤ò¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ÆÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬À®¸ù¤·¡¢ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼26Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢25ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê£¹¿Í¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ç¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿16ºÐ¤Î¿ÀÆ¸FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬É®Æ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤òÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¾·½¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÂçÈ´Å§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21ºÐ¤ÎFW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤é±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½éÀï¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ç¤Ï¡Ø¥æ¡¼¥í2008¡Ù·è¾¡¤Î¥É¥¤¥ÄÀï°ÊÍè¡¢137»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤ÇÁê¼ê¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤éÊÑËÆ¤·¡¢½Ä¤ËÂ®¤¤¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥Õ¥¨¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ã»´ü·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£38ºÐ¤ÎDF¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ê¥Ð¥¹¤È34ºÐ¤ÎDF¥Ê¥Á¥ç¤È¤¤¤¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª½Ð¤·¡¢¼ã¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2002Ç¯¤ÎÆü´Ú£×ÇÕ¤Ç¡¢¥È¥ë¥·¥¨¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬FWÃæ»³²í»Ë¤ÈDF½©ÅÄË¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾´ÆÆÄ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤ÄÍÆ¼Ï¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¼ê¤ÎºÍÇ½¤ò¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢»ö¼Â¾å¤Î·è¾¡Àï¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡Ö¥É¥¤¥Ä¡ß¥¹¥Ú¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ë¤·¤¿¤¤´ÆÆÄ¡×¤Î·ãÆÍ¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÉ÷¿á·¼ÂÀ¡Ë