ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊ADP雇用者数（6月）21:15
結果 15.0万人
予想 15.9万人 前回 15.7万人（15.2万人から修正）（前月比）
＊新規失業保険申請件数（06/23 - 06/29）21:30
結果 23.8万件
予想 23.4万件 前回 23.4万件（23.3万件から修正）
継続受給者数（06/16 - 06/22）
結果 185.8万件
予想 184.0万件 前回 183.2万件（183.9万件から修正）
＊米貿易収支（5月）21:30
結果 -751億ドル
予想 -760億ドル 前回 -745億ドル（-746億ドルから修正）
＊非製造業PMI（確報値）（6月）22:45
結果 55.3
予想 55.1 前回 55.1
＊コンポジットPMI
結果 54.8
予想 54.6 前回 54.6
＊ISM非製造業景気指数（6月）23:00
結果 48.8
予想 52.5 前回 53.8
＊耐久財受注（確報値）（5月）23:00
結果 0.1%
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
結果 -0.6%
予想 -0.1% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
＊製造業新規受注（5月）23:00
結果 -0.5%
予想 0.3% 前回 0.4%（0.7%から修正）（前月比)
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －1215.7万（4億4854万）
ガソリン －221.4万（2億3389万）
留出油 －153.5万（1億1973万）
（クッシング地区）
原油 ＋34.5万（3424万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・利下げへの確信得るための追加情報を待つ。
・大多数が経済成長の漸進的冷え込みを認識。
・需要が弱まれば失業率が上昇する可能性と数人が指摘。
・５月のＣＰＩはインフレ進展のさらなる証拠となった。
・多くが低所得世帯の歪みを懸念。
＊パウエル議長、来週上下両院で半期に一度の議会証言
パウエルＦＲＢ議長が来週、上院銀行委員会と下院金融サービス委員会で２日間にわたる議会証言を行う。７月９日（火）の現地時間午前１０時（日本時間２３時）からワシントンの上院委員会で半期に一度の証言を行う。下院委員会は、７月１０日（水）の午前１０時から。
＊ADP雇用者数（6月）21:15
結果 15.0万人
予想 15.9万人 前回 15.7万人（15.2万人から修正）（前月比）
＊新規失業保険申請件数（06/23 - 06/29）21:30
結果 23.8万件
予想 23.4万件 前回 23.4万件（23.3万件から修正）
継続受給者数（06/16 - 06/22）
結果 185.8万件
予想 184.0万件 前回 183.2万件（183.9万件から修正）
＊米貿易収支（5月）21:30
結果 -751億ドル
予想 -760億ドル 前回 -745億ドル（-746億ドルから修正）
＊非製造業PMI（確報値）（6月）22:45
結果 55.3
予想 55.1 前回 55.1
＊コンポジットPMI
結果 54.8
予想 54.6 前回 54.6
＊ISM非製造業景気指数（6月）23:00
結果 48.8
予想 52.5 前回 53.8
＊耐久財受注（確報値）（5月）23:00
結果 0.1%
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
結果 -0.6%
予想 -0.1% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)
＊製造業新規受注（5月）23:00
結果 -0.5%
予想 0.3% 前回 0.4%（0.7%から修正）（前月比)
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －1215.7万（4億4854万）
ガソリン －221.4万（2億3389万）
留出油 －153.5万（1億1973万）
（クッシング地区）
原油 ＋34.5万（3424万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・利下げへの確信得るための追加情報を待つ。
・大多数が経済成長の漸進的冷え込みを認識。
・需要が弱まれば失業率が上昇する可能性と数人が指摘。
・５月のＣＰＩはインフレ進展のさらなる証拠となった。
・多くが低所得世帯の歪みを懸念。
＊パウエル議長、来週上下両院で半期に一度の議会証言
パウエルＦＲＢ議長が来週、上院銀行委員会と下院金融サービス委員会で２日間にわたる議会証言を行う。７月９日（火）の現地時間午前１０時（日本時間２３時）からワシントンの上院委員会で半期に一度の証言を行う。下院委員会は、７月１０日（水）の午前１０時から。