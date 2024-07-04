※経済指標

＊ADP雇用者数（6月）21:15

結果 15.0万人

予想 15.9万人 前回 15.7万人（15.2万人から修正）（前月比）



＊新規失業保険申請件数（06/23 - 06/29）21:30

結果 23.8万件

予想 23.4万件 前回 23.4万件（23.3万件から修正）



継続受給者数（06/16 - 06/22）

結果 185.8万件

予想 184.0万件 前回 183.2万件（183.9万件から修正）



＊米貿易収支（5月）21:30

結果 -751億ドル

予想 -760億ドル 前回 -745億ドル（-746億ドルから修正）



＊非製造業PMI（確報値）（6月）22:45

結果 55.3

予想 55.1 前回 55.1

＊コンポジットPMI

結果 54.8

予想 54.6 前回 54.6



＊ISM非製造業景気指数（6月）23:00

結果 48.8

予想 52.5 前回 53.8



＊耐久財受注（確報値）（5月）23:00

結果 0.1%

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)

結果 -0.6%

予想 -0.1% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)



＊製造業新規受注（5月）23:00

結果 -0.5%

予想 0.3% 前回 0.4%（0.7%から修正）（前月比)



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －1215.7万（4億4854万）

ガソリン －221.4万（2億3389万）

留出油 －153.5万（1億1973万）

（クッシング地区）

原油 ＋34.5万（3424万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ＦＯＭＣ議事録

・利下げへの確信得るための追加情報を待つ。

・大多数が経済成長の漸進的冷え込みを認識。

・需要が弱まれば失業率が上昇する可能性と数人が指摘。

・５月のＣＰＩはインフレ進展のさらなる証拠となった。

・多くが低所得世帯の歪みを懸念。



＊パウエル議長、来週上下両院で半期に一度の議会証言

パウエルＦＲＢ議長が来週、上院銀行委員会と下院金融サービス委員会で２日間にわたる議会証言を行う。７月９日（火）の現地時間午前１０時（日本時間２３時）からワシントンの上院委員会で半期に一度の証言を行う。下院委員会は、７月１０日（水）の午前１０時から。

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