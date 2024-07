ジェイコム湘南・神奈川は7月15日〜17日、横浜スタジアムにて行われる「キッズSTAR☆NIGHT2024 Supported by J:COM」のイベントスポンサーとして、冠試合を開催する。「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」のアンバサダー(応援大使)であるみやぞんさん3日間開催されるこのイベントでは、各日に始球式が行われる。

初日の7月15日には、横浜DeNAベイスターズを応援するプロジェクト「GIMME YOUR POWER PROJECT Presented by J:COM」のアンバサダー(応援大使)であるみやぞんさんが始球式を務める。始球式の前には子ども達と一緒に「スピードガンコンテスト」にも挑戦する。イベント2日目の7月16日の始球式には、昨年度「J:COM CUP学童軟式野球大会(ブルーリーグ)」で優勝した鵠洋パイレーツ(神奈川県藤沢市)でキャプテンを務めた長瀬開生選手が登場する。最終日となる7月17日の始球式で始球式を務めるは、J:COMチャンネル「ジモトに乾杯!居酒屋 石ちゃん」でMCを務める石塚英彦さん。同番組で共演しているにしおかすみこさんも応援にかけつける。石塚英彦さん(左)・にしおかすみこさん(右)イベント期間中は、横浜DeNAベイスターズが中学生以下を対象にキッズユニフォームを配布するほか、体験プログラムや試合観戦招待も実施。横浜スタジアム各入場エントランスで配布するチラシの「ざっくぅ看板クイズ」に答えると、先着500名に限定グッズをプレゼントする企画も行う。J:COMブースのフォトスポットでは、ざっくぅとの記念撮影も行える。限定ざっくぅパタパタメモ (c)YDB (R)J:COM