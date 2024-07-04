「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」1巻＆2巻が本日発売！ ルフィの“核”に迫るエピソードを厳選各巻580ページのボリュームで限定特典付き
【「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」1巻】
7月4日 発売
価格：880円
【「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」2巻】
7月4日 発売
価格：880円
(C)SHUEISHA inc. All rights reserved.
7月4日 発売
価格：880円
【「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」2巻】
7月4日 発売
価格：880円
集英社は、キャラクターブック「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」の1巻と2巻を7月4日に発売する。価格はいずれも880円。
本書は「集英社ジャンプリミックス」の新シリーズ「JUMPキャラクターREMIX」の第1弾。1人の登場人物のエピソードを厳選して収録する“ソロ”キャラクターブックという趣旨で、今回は尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE」の主人公・ルフィにクローズアップしている。
1巻と2巻の同時発売となり、ボリュームは各巻580ページ。限定特典として、特製ステッカーと両面ポスターも付いてくる。【ジャンプキャラクターリミックス「ONE PIECE」PV】
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