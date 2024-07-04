【「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」1巻】7月4日 発売価格：880円【「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」2巻】7月4日 発売価格：880円

集英社は、キャラクターブック「ONE PIECE モンキー・D・ルフィ」の1巻と2巻を7月4日に発売する。価格はいずれも880円。

本書は「集英社ジャンプリミックス」の新シリーズ「JUMPキャラクターREMIX」の第1弾。1人の登場人物のエピソードを厳選して収録する“ソロ”キャラクターブックという趣旨で、今回は尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE」の主人公・ルフィにクローズアップしている。

1巻と2巻の同時発売となり、ボリュームは各巻580ページ。限定特典として、特製ステッカーと両面ポスターも付いてくる。

【ジャンプキャラクターリミックス「ONE PIECE」PV】

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