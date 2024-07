櫻坂46が3日、公式YouTubeチャンネルで、6月15、16日に東京ドーム公演で初披露された際の最新シングル「自業自得」のライブ映像を公開した。

動画は「Thank you Buddies! Thank you everyone!」というメッセージと共にサプライズ的に公開された。全国ツアーファイナルとなる追加公演として開催され、2日間計11万人を動員した東京ドーム公演に集まったBuddies(ファンの愛称)の熱狂が伝わるような内容だ。7月31日までの期間限定公開になるという。

「自業自得」は昨年1月に加入した三期生の山下瞳月(19)が初センターを務めている。