包み込まれるのに暑くない！LIMNE「マットレス Limne the Mattress」

通気性の良い寝具の販売を行うLIMNE(リムネ)は、2024年6月26日から後払い決済サービス「Smartpay(スマートペイ)」を導入しました。

LIMNE「マットレス Limne the Mattress」

定価 :79,900円〜129,900円(税込)

サイズ:シングル97×195×22cm、セミダブル120×195×22cm、

ダブル140×195×22cm、ワイドダブル150×195×22cm、

クイーン160×195×22cm

重量 :シングル約12kg、セミダブル約14.3kg、ダブル約16.7kg、

ワイドダブル約21,5kg、クイーン約26.9kg

素材 :本体=オリジナルウレタンフォーム

カバー表地=レーヨン100%

カバー裏地=メッシュ生地 ポリエステル100%

ボックスシーツ=ポリエステル100%

製造国:日本

その他:120日間トライアルサービス完全返金保証(返送料0円・手数料0円)

10年間保証

Limne ホームページ:

https://limne.jp/

【熱中症予防には睡眠が重要】

2024年の夏は気象庁が統計を取り始めてから最も暑かった昨年を上回り、観測史上1位の暑さになると言われています。

夜に気温が下がっても部屋に暑さが残ることや、夜は寝ているため熱中症への意識が疎かになることなど、医師は夜の熱中症に注意を呼びかけています。

温度管理と共に湿度も重要です。

汗をかいても水分補給ができず、湿度が高いと汗が蒸発せず体内に熱がこもり夜の熱中症になるリスクが高くなります。

さらに湿気が不快で起きてしまったり眠りが浅くなったりすることで睡眠の質がさがると、代謝やホルモンバランスが回復しないまま朝になるので日中の熱中症になりやすくなる恐れがあります。

【睡眠の大敵、湿気対策にこだわり抜いたマットレス】

Limne(リムネ)のマットレスは数あるウレタン素材の中でトップクラスの通気性です。

新素材Souffair スフエアーを使用し、「ふわふわなのに沈まない」「包み込まれているのに暑くない」という新感覚を体験できます。

体験者の98%が思わず声が出るほど「最高に気持ち良い」と回答。

脳波実験では通常のマットレスよりもα波が多く検出され、1.64倍の快眠熟睡度であることが証明されています。

新素材Souffair スフエアー

3つのポイント

快眠熟睡度

従来のウレタンマットレスは、夏は蒸れて暑いとされていました。

背中が汗でびっしょりになり暑苦しくて起きてしまった人や、暑苦しくてフローリングで寝たという経験がある人もいます。

就寝中は一般的に大人でコップ1杯ほどの汗をかくと言われ、寝ている間に高くなった体温を下げる役割があります。

通気性の悪いウレタンマットレスでは汗や熱が放散されず、寝具内がサウナ状態のまま熱帯夜を過ごしていることになってしまいます。

睡眠の大敵である湿気対策にこだわり、日本睡眠学会前理事の神山医師に参画いただき国内大手素材メーカーの睡眠ラボにて、新素材Souffair スフエアーを2年かけて開発しました。

ウレタンのデメリット部分を改良した今までに無い新素材のため、何度も設計と試作を繰り返しようやく完成しました。

さらに、マットレスカバーの側面と床面に接する部分には特殊メッシュカバーを採用しています。

【汗っかきの子供も熟睡】

こうして完成したLimne(リムネ)のマットレスは、通気性にこだわり抜いているので柔らかいのに蒸れず、蒸し暑い夏でも快眠できると好評。

口コミで広がり注文が殺到し、一時は生産が追いつかないほどでした。

購入のお客様からは「暑がりの子供がスースー寝てくれるので助かる」「以前使っていたものは背中が蒸れて不快だった。

こんなに違うのならもっと早く買い替えればよかった」などの声をいただいています。

代表のコメント「私自身が以前体調崩し睡眠の大切さを痛感したことがきっかけでした。

ウレタンマットレスの従来の常識や思い込みにとらわれず、睡眠にとって本当に良いマットレスにこだわってきました。

フワフワなとろける感触と優れた通気性で暑い夏こそ快眠していただければと思います。

」

同社では6月26日から後払い決済サービス「Smartpay(スマートペイ)」を導入しました。

「Smartpay(スマートペイ)」は、ECサイトのお買い物を手数料無料で3回分割払いにできる便利な後払いサービスで高額商品も安心して購入できます。

例えばシングルマットレスは、定価79,900円から割引クーポンを使って3分割にすると月23,300円金利無料で購入できます。

