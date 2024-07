CHEFIELD KIML'ART ／HARMONY FOODコラボ！セリスタ『2種類のMildカレーとベジタブル・ボーンブロス』

セリスタは、フランス料理の一流店とその医療提携現場で得た豊富な経験を持つ食品製造会社の「CHEFIELD KIML’ART」、並びに医師が監修する健康食コンセプト「HARMONY FOOD/調和食(R)」とのコラボレーション企画として、とかく忙しい時間を過ごす現代人のために、“週に一度のリトリート&リセット”をテーマにした冷凍食品『2種類のMildカレーとベジタブル・ボーンブロスセット』を共同開発し2024年7月1日(月)より販売中です。

セリスタ『2種類のMildカレーとベジタブル・ボーンブロスセット』

今後展開して行く“Weekend Re-Treat & Re-Set”シリーズは、「週に一度のリセット習慣」をテーマとして、日々忙しい時間を過ごす方へ安全・安心な食材を選定し、「腸」に優しい素材と調理方法、心にも染みる香りと味わいにこだわり、「美味しさと健康」の両輪を実現して行きます。

1. 発売・発送開始日

2024年7月1日(月)販売告知・予約受付開始

2024年7月16日(火)発送開始

2. 商品名・セット内容

“Weekend Re-Treat & Re-Set”シリーズ第1弾

『2種類のMildカレーとベジタブル・ボーンブロスセット』

(1) 「牧草仔牛のベジタブル・ボーンブロス」2袋(200g×2)

(2) 「つくば鶏のMildグリーンカレー」1袋(240g)

(3) 「ホッコクアカエビのMildレッドカレー」1袋(240g)

(4) 「米粉とえんどう豆タンパクのプロテインバー」2袋(50g×2)

販売元:セリスタ

製造元:CHEFIELD KIML’ART

3. 一般販売価格

1セット(2食分) :8,800円(税別)/9,504円(税込)

※梱包発送料(冷凍宅配便):1,200円(税込)

4. 購入申し込み方法

「HARMONY FOOD/調和食(R)」のwebサイトから申込みできます。

https://www.harmonyfood.jp/

5. 各商品詳細:『2種類のMildカレーとベジタブル・ボーンブロスセット』

(1) 『牧草仔牛のベジタブル・ボーンブロス』2袋(200g×2)

世界最高水準の安全性を持つニュージーランド産の厳選した自然放牧の仔牛の骨と、季節ごとに入手可能な有機栽培(一部減農薬)の野菜をふんだんに煮込んだベジタブル・ボーンブロスです。

木村 信一シェフがフランス料理の名店で学んだ“フォンをひく”技術を踏襲し、長時間丁寧に風味豊かに調理しました。

良質な骨髄由来のコラーゲンペプチドや様々なアミノ酸、ビタミン、ミネラル、そして「抗酸化物質の宝庫」といわれる野菜本来の栄養価と水溶性食物繊維、それらが織りなす複合的な滋味は、身体とこころのすみずみまでやさしく行きわたり、日常的なストレスにさらされる現代の、特に忙しく活躍するひとの胃腸を癒し、こころと身体を“リトリート”します。

まずは週に1回、いつもの食事として取り入れてみてください。

●原材料:牛骨エキス(NZ産)、野菜エキス(玉葱、人参、セロリ、トマト、牛蒡、キャベツ、菊芋、椎茸、生姜、ニンニク、昆布、山伏茸、レモン)、シードルビネガー、鰹エキス、ホーリーバジル、塩(モンゴル熟成塩、ぬちまーす)、香辛料(胡椒、丁子)

●栄養成分:1袋(200g)あたり

エネルギー34kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.4g、炭水化物4g、食塩相当量0.5g

(2) 『つくば鶏のMildグリーンカレー』1袋(240g)

抗生物質、抗菌性剤不使用、ポストハーベストなしの植物性飼料のみを使用し、平飼い鶏舎で育ったつくば鶏とボーンブロスをメインで使用した、辛みを抑えたマイルドなグリーンカレーです。

スーパーフードのクロレラや有機ケール、甘み付けには玉葱、麹甘酒、果実を使用しています。

ココナッツミルクは乳化剤不使用で、小麦粉をはじめとしたグルテンも不使用です。

酒粕を増やすことでレジスタントプロテインを意識し、さらにえんどう豆タンパクパウダーを5g入れて、高たんぱく食品に仕上げました。

●原材料:つくば鶏(肉、エキス)、ココナッツ(ミルク、オイル)、野菜エキス(玉葱、セロリ、トマト、人参、キャベツ、ゴボウ、菊芋、椎茸、舞茸、大蒜、生姜、昆布、梅、レモン)、筍、茄子、南瓜、サツマイモ、山芋、パイナップル、マンゴー、バナナ、グリーンレーズン、えんどう豆タンパクパウダー、甘酒、日本酒、酒粕、鰹エキス、味噌、パンプキンシード、魚醤(鰯)、ケール、パセリ、蓬、クロレラ、アップルビネガー、香辛料(グリーンチリ、コリアンダー、クミン、白胡椒、ターメリック、シナモン、ナツメグ、カルダモン)、塩、ハーブエキス(レモングラス、バイマックル)

●栄養成分:1袋240gあたり

エネルギー293kcal、たんぱく質20g、脂質13g、炭水化物24g、食塩相当量2.5g

(3) 『ホッコクアカエビのMildレッドカレー』1袋(240g)

天然国産海老(但馬港水揚げ)のホッコクアカエビを使用したマイルドなレッドカレーは、脂溶性のアスタキサンチンが豊富に含まれ、脳疲労の改善にもアプローチしてくれます。

えんどう豆タンパクパウダーの香りを和らげるためにラズベリーを追加しています。

椎茸は大阪の椎茸農園で栽培されており、薬剤不使用で有機質の菌床栽培で食感がよく、香りにクセが無いので、苦手な方でも比較的食べやすい椎茸です。

●原材料:ホッカイアカエビ(エキス、むき身)、ココナッツ(ミルク、オイル)、野菜エキス(トマト、人参、玉葱、セロリ、キャベツ、ゴボウ、菊芋、椎茸、舞茸、大蒜、生姜、昆布、梅、山伏茸、レモン)、ズッキーニ、オクラ、椎茸、パイナップル、マンゴー、発酵ビーツ、エンドウ豆タンパクパウダー、ラズベリー、クランベリー、日本酒、酒粕、甘酒、ブランデー、鰹エキス、味噌、魚醤(鰯)、アップルビネガー、香辛料(パプリカ、レッドチリ、橘皮、コリアンダー、クミン、白胡椒、ターメリック、シナモン、ナツメグ)、塩、ハーブエキス(レモングラス、バイマックル)

●栄養成分:1袋(240g)あたり

エネルギー235kcal、たんぱく質14g、脂質11g、炭水化物20g、食塩相当量2.6g

(4) 『米粉とえんどう豆タンパクのプロテインバー』2袋(50g×2)

健康的なおやつ(デザート)を目指して開発したプロテインバーです。

青森県の米粉を使用し、マグネシウムが豊富なパンプキンシード、アーモンドや植物性たんぱくが豊富なクロレラを使用しています。

低温の140度で25分焼成することでAGEs(終末糖化産物)産生を極力抑えました。

グルテンフリー、乳製品不使用、砂糖不使用なので、お子様のおやつとしてもお召し上がりいただけます。

●原材料:米粉(青森産)、甘酒、ココナッツオイル、全卵、グリーンレーズン、クランベリー、えんどう豆タンパクパウダー、酒粕、小豆、アーモンド、パンプキンシード、米油、クロレラ、抹茶

●栄養成分:1袋50gあたり

エネルギー140kcal、たんぱく質2.8g、脂質7.6g、炭水化物15g、食塩相当量0.1g

6. 提携企業紹介

(1) 監修:「HARMONY FOOD/調和食(R)」は医学的根拠に基づいて小児科医の伊藤 明子医師(赤坂ファミリークリニック/院長、東京大学医学部附属病院小児科)が提案・設計するサプリメントや食材、調理方法、栄養バランスを皆さまに提案し、より健康的な生活を過ごして頂くための活動や企画、製品のコンセプトブランドです。

https://www.afc.tokyo/

(2) 製造:CHEFIELD KIML’ARTはフランス料理の名店で豊富な経験を積み重ねてきた木村 信一シェフがオーナーの食品加工業・健康食品メーカーです。

「美味しさ」と「健康」をその両輪と捉え、安全性の高い食材や調理方法にこだわり、健康食品・栄養食の開発・販売・通販を行っています。

https://www.kimlart.com/

(3) 販売:予防医療・抗加齢医療の検査機器やサプリメントを医療機関に提供するセリスタ株式会社は「人々の幸せを、喜びに生きる」を経営理念とし、医療機関を通じて人々を最適健康に導く商品や企画を展開しています。

情報発信にも積極的で、ほぼ毎週日曜日に開催している医師向け無料オンラインセミナーが特に人気の企画です。

https://www.selista.jp/

