シートベルト着用を推進！kmタクシー「ミラクルメロディ」

kmGオートアシスト「kmタクシー ミラクルメロディ」

kmGオートアシストは、“安全・安心・あったらいいな”のミラクルシリーズにおいて、東京をやさしさに包む、ミラクル・メロディーの研究・調査・実験を2024年7月1日(月)から開始。

「kmタクシー ミラクルメロディ」とはシートベルトセンサーです。

【目的】

このサービスは、安全運行を推進し、お客さまがシートベルトを着用することで、万が一の事故から命を守ることを目的としています。

<ご乗車時>

お客さまが乗車してスライドドアが開くとメロディが流れ出します。

<着席>

お客さまが後部座席左側に着座し、ドアが閉じた後もメロディは鳴り続けます。

(シート部分に内蔵された着圧センサーにより検知)

<シートベルトの装着時>

お客さまがシートベルトを装着するとメロディが止まります。

<到着時>

目的地に到着後、お客さまがシートベルトを外すと再びメロディが流れ出します。

お支払い操作によってメロディは止まります。

知的財産「ミラクルメロディ」は、知的財産権に関して取得手続中です。

【実証実験開始日】

年月日:2024年7月1日より

この新しい取り組みで、お客様の安全をより一層確保し、快適で安心なタクシーサービスを提供していきます。

