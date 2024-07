超軽量・高画質5KのVRゴーグルが最大44％OFF！arpara「Gaming Kit」「Tethered 5K」

ユニスピードは、新生活向けキャンペーンとして2024年7月1日(月)〜7月31日(水)まで中国のVR機器メーカーarpara(アルパラ)社製の高画質5K超軽量VRゴーグル「arpara Gaming Kit」、「arpara Tethered 5K」が最大44%OFFで購入できるキャンペーンを同社Amazonサイトにて実施中です。

arpara「Gaming Kit」「Tethered 5K」

同社事業の99%が日本製品の中国市場進出の支援を行う中、2023年VRゴーグルのAmazonでの販売が好調だったため、引き継ぎ2024年も開催が決定しました。

■「キャンペ―ン」について

対象商品35%〜44%OFFのお得なセールがスタートします!セール品は早いもの勝ちです。

(割引率は状況によって変動有)

実施期間 :2024年7月1日(月)〜2024年7月31日(水)

実施商品 :arpara Gaming Kit、arpara Tethered 5K

【対象商品】

商品名 : arpara Gaming Kit

価格 : 158,800円(税込)

キャンペーン価格: 88,928円(税込)〜95,280円(税込)

本体サイズ : 185mmx123mmx77mm

重量 : 約350g

メーカー : arpara

購入リンク :



商品名 : arpara Tethered 5K

価格 : 108,999円(税込)

キャンペーン価格: 65,399円(税込)〜70,849円(税込)

本体サイズ : 180mmx105mmx55mm

重量 : 200g

メーカー : arpara

購入リンク :



■製造元|arparaについて

arparaは、今日のVRユーザーのペインポイントを深く理解し、ユーザーが頻繁に利用したくなる深い没入感と高い創造性を持つメタバースを実現したいと考えています。

この実現を最終目標に設定し、arparaは独自のVRヘッドセットを世に送り出しました。

arparaは、マイクロOLEDディスプレイ技術のパイオニアとして、世界市場の中でも最新のビジュアルパフォーマンスを遂行しています。

arparaヘッドセットで使用されているmicro-OLEDディスプレイは、スクリーンドア効果を効率的に除去できるため、AMOLEDと比較して高い開口率を誇ります。

arpara VRヘッドセットは、スクリーンドア効果(※)を解決し、画像認識、SLAMポジショニング、ジェスチャー認識、視線制御による焦点合わせ、その他の知覚的インタラクティブ体験を搭載することで、arpara独自の没入体験を提供します。

また、コンシューマー向けアプリケーションにとどまらず、arparaは医療、教育、シミュレーションなどビジネス業界向けにも、デジタルサービスや産業エンパワーメントサービスを提供していきます。

※ディスプレイに網目模様が見えてしまう問題。

ディスプレイ解像度が低い場合に発生しやすい。

■「arpara」の特徴について

・超軽量、快適な装着感

・高画質5Kパンケーキレンズ&Micro-OLED搭載&独自の光学設計

・至高のエンターテインメント体験&速い反応速度&広角FOVでサポート

・正確な6DoF自由度VRゲーム体験実現

・高音質なオーディオ体験

・さまざまなデバイスに対応

