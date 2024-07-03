¡Úµð¿Í¡ÛÁ°¶¶³®Àû¤Î°æ¾å²¹Âç¤¬£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡¡ÃÏ¸µ¤ËÂç´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Îà´õË¾¤ÎÀ±á¤¬Í¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£¶¡½£±¤ÇÂç¾¡¤¹¤ë¤È¥×¥íÆþ¤ê½é¤ÎÃÏ¸µ³®Àû¤Çº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¹»¡¢¤½¤·¤Æ¹â¹»£³Ç¯´Ö»È¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤µå¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¡£¹âÍÈ´¶¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢½é²ó¤³¤½Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¼ºÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡¢°Ê¹ß¤ÏÎäÀÅ¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡Ì£ÊýÂÇÀþ¤â°æ¾å¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯±ç¸î¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²ó¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬£µ¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Ë¤âµÈÀî¤Îµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£´ÅÀ¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¥É¡£ÃæÆüÂÇÀþ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢£¸²ó£¹£·µå¤òÅê¤²È´¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡
¡¡°æ¾å¤Ï¡Ö£±µå£±µå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Åê¤²¤ëÁ°¤Ë¸ª¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â²¿²ó¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤ºÅê¤²¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÁ°²ó¤Î²ÝÂê¤Ï¡Ë¤¢¤ì¤À¤±ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÈ¯º¸ÏÓ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦Á°¶¶¤Î¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¥×¥í½é¤ÎÃÏ¸µ³®Àû¤Ç¡Ö²÷¾¡¡×¤È¤¤¤¦²Ú¡¹¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¹£·¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£