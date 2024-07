お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平さん(44)と松尾駿さん(41)が、現地時間2日に放送されたアメリカの人気番組『America’s Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)』に出演。海を越え、『TT兄弟』のネタで観客を盛り上げました。

『America’s Got Talent』はアメリカの人気オーディション番組。優勝賞金100万ドル(日本円で約1億6200万円・3日現在)をかけてパフォーマーたちが競い合います。吉本興業のニュースサイト『FANY マガジン』によると、チョコプラはこの放送に、トップバッターで登場しました。

披露したのは、日本でもおなじみの『TT兄弟』のネタ。“T”の文字がプリントされた白いTシャツ姿でステージに現れ、『We are TT Brothers!』と挨拶しました。そして、『Morning“T”(朝の“T”)』などのネタを次々と披露。「ティー、ティティー、ティーティーティティー!!」の決めぜりふとTのポーズで、徐々に観客の心をつかんでいきました。

さらに、番組のホストであり映画『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』などに出演する俳優で、イニシャルに“T”があるTerry Crews(テリー・クルーズ)さんも巻き込むと、観客は大盛り上がり。会場の興奮は冷めず、観客がTポーズをとって盛り上がりました。

チョコプラは公式Xを更新し、「予選に出場してきました 無事にオンエアされてホッとしております」と報告。「現地の盛り上がりが凄くて最高でした」と、手応えがあったことを明かしました。

また、番組の公式Xでは、チョコプラの動画を掲載するとともに「The TT Brothers had us laughing with their unique comedy!(TT兄弟はユニークなコメディーで私たちを笑わせてくれました!)」と称賛されています。

オーディションの通過の合否は、今夏に明らかになるとのことです。