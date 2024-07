THE ORAL CIGARETTESが10月5日・6日に大阪・泉大津フェニックスにて開催する主催イベント<PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜>にて、オムニバス形式のイベントとして開催されるDAY2の第五弾出演者としてgo!go!vanillasの出演が発表となった。オーラルとgo!go!vanillasは、2013年にオーラルが開催したツーマンツアーにgo!go!vanillasを誘うなど親交を深め、10年以上の付き合いだ。

<THE ORAL CIGARETTES「PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜」>



会場:大阪 泉大津フェニックスDAY1 ONE MAN SHOW2024年10月5日(土)開場15:30 / 開演 17:00出演:THE ORAL CIGARETTESDAY2 OMNIBUS SHOW2024年10月6日(日)開場 9:30 / 開演 11:00出演:THE ORAL CIGARETTES / HEY-SMITH / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / go!go!vanillas / and more・チケット1日券:10/5 ¥7,800 10/6 ¥8,8002日通し券:¥16,000【オフィシャル5次先行】受付期間:7月3日21:00〜7月8日23:59まで受付URL:https://eplus.jp/tocpd-of5/【イベント特設ページ】https://theoralcigarettes.com/feature/parasite_dejavu