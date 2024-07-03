THE ORAL CIGARETTES主催＜PARASITE DEJAVU 2024＞DAY2にgo!go!vanillas
THE ORAL CIGARETTESが10月5日・6日に大阪・泉大津フェニックスにて開催する主催イベント＜PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜＞にて、オムニバス形式のイベントとして開催されるDAY2の第五弾出演者としてgo!go!vanillasの出演が発表となった。
オーラルとgo!go!vanillasは、2013年にオーラルが開催したツーマンツアーにgo!go!vanillasを誘うなど親交を深め、10年以上の付き合いだ。
＜THE ORAL CIGARETTES「PARASITE DEJAVU 2024 〜2DAYS OPEN AIR SHOW in IZUMIOTSU PHOENIX〜」＞
DAY1 ONE MAN SHOW
2024年10月5日（土）開場15:30 / 開演 17:00
出演：THE ORAL CIGARETTES
DAY2 OMNIBUS SHOW
2024年10月6日（日）開場 9:30 / 開演 11:00
出演：THE ORAL CIGARETTES / HEY-SMITH / SiM / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / The BONEZ / go!go!vanillas / and more
・チケット
1日券：10/5 ￥7,800 10/6 ￥8,800
2日通し券：￥16,000
【オフィシャル5次先行】
受付期間：7月3日21:00〜7月8日23:59まで
受付URL：https://eplus.jp/tocpd-of5/
【イベント特設ページ】
https://theoralcigarettes.com/feature/parasite_dejavu
関連リンク
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