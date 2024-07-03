´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¡ÄÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬²ñ¸«¡¡·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤ËÅÜ¤êÊ®½Ð¡¡£´¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÈ¯¸À
¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯7·î3Æü¡Ë¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤ËÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¾²¡¦´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤Ç»àË´¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾èµÒ14¿Í¤Î²ÈÂ²¤é29¿Í¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯4·î¤ËÃÎ¾²²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZUⅠ¡×¤ÎÄÀË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¾èµÒ²ÈÂ²¤é¤Ï±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Î¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤È·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó15²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ËÅÄ»á¤ÏÌ±»öÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·º»öÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ö·ï¤ËÈ¼¤¦¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¤À¤±¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤â¿´¤ËÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤¤¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î²È¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤Î¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¡¢»Å»ö¤Î¤È¤¤â²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¡¢»ö·ïÂÐ±þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¹¤é¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶âÁ¬Åª¤ÊÇå½þ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·ËÅÄ»á¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼Õºá¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ËÅÄ»á¤¬ÀÕÇ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÊ¢Î©¤¿¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ç¡¢·ËÅÄ»á¤ÎÀÕÇ¤¤Î²Ì¤¿¤·Êý¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤ì¤Þ¤Ç·ËÅÄ»á¤Ï¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«
¡Ö»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢Á¥Ä¹¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼Õºá¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÁ´¤¯ÂÐ±þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔËþ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Õºá¤¬Íß¤·¤±¤ì¤ÐÏ¢Íí¤·¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¼Õºá¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Ê¢Î©¤¿¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤âÊÛ¸îÃÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Õºá¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¡£¡×
Q.¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤Äº¢¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤¬¤¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¤¬ËèÆü¡¢Ëè½µÀâÌÀ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¸þ¤³¤¦¤Ï¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¼Õºá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹ñ¸ò¾Ê¤¬¸þ¤³¤¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¼Õºá¤ò´õË¾¤ÎÊý¤ÏÃ´ÅöÊÛ¸î»Î¤ËÅÅÏÃ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Q.¼Õºá¤òµá¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÖÅöÁ³¤³¤ó¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Õ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢²áµî¤Î»ö¸Î¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¡¢ÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£JAL¤Î»ö¸Î¤Ë¤·¤í¡¢Æôºê¤Ë¤·¤í¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÃ¦Àþ¤Ë¤·¤í¤½¤ì¤¬ÅöÁ³¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤Ê¤¼º£²ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×
Q.ºÇ¸å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡Öº£²ó¤Î¤³¤Î·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢°ì²È¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤ä°äÂ²¤Î²ÈÂ²¤ò°ì¿Í»Ä¤·¤Æ¤ß¤ó¤ÊË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀµÄ¾¡¢·ËÅÄ»á°ì¿Í¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì²È³§»¦¤·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ËÅÄ»á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÚÂ©»Ò¡ÊÅö»þ34¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿Éã ¿Æ¡Ê60Âå¡Ë¡Û
¡Ö¸á¸å3»þ¤ÎÊÛ¸îÃÄ²ñ¸«¤Ç¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÈá»´¤Ê»ö·ï¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½¸ÃÄ¤ÇÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Èá»´¤Ê»ö·ï¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦ÁÊ¾Ù¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢±¿Á÷¶È¡¢Í¢Á÷¶È¤Ë·È¤ï¤ëÊý¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¾ÀÜ·È¤ï¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÖÀÜÅª¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤¬¿ÍÌ¿¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤¢¤ÎÆü¤«¤é»ä¤¿¤Á°äÂ²¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤ß¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ËÅÄ¤ÏÊ¿Á³¤È²¿¤Î¼Õºá¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿Á³¤È¼«Ê¬¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¡£¡×
Q.¤³¤ì¤Þ¤Ç·ËÅÄ»á¤Ï¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡ÖÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á¥Ä¹¤ËÀÕÇ¤¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÇÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éÁ¥Ä¹¤ÎÀÕÇ¤¤ËÈæ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢È¯¹ÒÁ°¤ÏÂÐÅù¡¢¤â¤·¤¯¤Ï±¿¹Ô´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐÅù¡¢°ÂÁ´Åý³ç´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Õºá¤â¡¢Á´¤¯À¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¡¢¿Í´Ö¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ËÅÄ¤¬¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤±¤ì¤ÐÏ¢Íí¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±À¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤È¤¨ÌçÁ°Ê§¤¤¤ò¿©¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ²ÈÄí¤òÁ´¹ñ¹ÔµÓ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
Q.Ë¡Äî¤Ç·ËÅÄ»á¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È
¡ÖÀ¿°Õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é·é¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡×
Q.ºÛÈ½´±¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ä´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·ËÅÄ¤ÏÁ¥Ä¹¤ËÀÕÇ¤¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¿Í¤Ë¸ý¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤éºÛÈ½Ä¹¤Ë¤Ï·ËÅÄ¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ìÀÚµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£·ËÅÄ¤Î¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á¥Ä¹¤¬¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡ÚÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤ÎÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¡Û
Q.ºÛÈ½´±¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ä´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÛÈ½¤ÎÎÌ·º¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¡ÚÂ©»Ò¡ÊÅö»þ7¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÉã¿Æ¡Ê52¡Ë¡Û
Q.ºÛÈ½´±¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ä´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ËÅÄ¤Ï»¦¿ÍÈÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï»ö¸Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö·ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ËÅÄ¤¬¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Á¥¤¬½Ð¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÎÌ»¦¿ÍÈÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃË¤¬²¿¤âÈ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ê¤éÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¡×
Q.¤³¤ì¤Þ¤Ç·ËÅÄ»á¤Ï¿¿Ùõ¤Ê¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ö·ËÅÄ¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤¿¤Ö¤óËÜµ¤¤Ç¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤À¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¤«¤é¡¢·ËÅÄ¤Ë¶á¤¤Êý¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤«¤é¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤ËÀÕÇ¤¤ò»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬½õ¤«¤ê¤¿¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡£¡×
Q.Ë¡Äî¤Ç·ËÅÄ»á¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È
¡Öº£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÍÄ¤¤»Ò¶¡¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ËÅÄ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤Ë¤«º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²¿¤«´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ö·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤äÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡£»ä¤¿¤ÁÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ï¡¢¤â¤¦ÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êú¤¤·¤á¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë·ËÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤·¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«¤½¤Î»þ¤Ë¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢·ËÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡×