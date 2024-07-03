Mrs. GREEN APPLE、パリ五輪中継を盛り上げる新曲「アポロドロス」のリリックビデオ公開
Mrs. GREEN APPLEの新曲「アポロドロス」が、パリオリンピック中継を盛り上げる『テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング』として書き下ろされたことは既報のとおり。このたび同楽曲のリリックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルで公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
リリックビデオは、たくさんの人々の背中を押してくれる歌詞が新たな人生讃歌として響く仕上がりだ。
Mrs. GREEN APPLEは7月6日および7日、兵庫・ノエビアスタジアム神戸にてスタジアムツアー＜Mrs. GREEN APPLE ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞の幕開けを迎える。「アポロドロス」をはじめとした新曲群がステージ上で披露されるのか期待は高まるばかり。
■新曲「アポロドロス」
配信リンク：https://lnk.to/Apollodorus
※『テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング』
■パリオリンピック2024
2024年7月26日(金)開幕
【テレビ朝日系列 主な放送種目】
▶開会式スペシャル
7月27日(土)朝8:00〜午前11:00
▶フェンシング：決勝ほか
7月27日(土)深夜2:00〜28日(日)朝6:00
※7月27日(土)深夜2:00〜翌朝6:00
▶柔道：女子52キロ級 / 男子66キロ級 予選 準々決勝
7月28日(日)午後4:30〜夜9:00
▶スケートボード：女子ストリート 決勝
7月28日(日)深夜0:00〜深夜2:30
▶柔道：女子57キロ級 / 男子73キロ級 予選 準々決勝
7月29日(月)午後4:48〜夜9:00
▶卓球：混合ダブルス 準決勝
7月29日(月)夜10:50〜深夜1:30
▶競泳：決勝ほか
7月31日(水)早朝3:30〜朝6:00
※予定種目
・男子100m自由形準決勝
・男子200mバタフライ準決勝(本多灯 / 寺門弦輝)
・女子100m背泳ぎ決勝
・男子800m自由形決勝
・女子100m自由形準決勝
・男子200m平泳ぎ準決勝(渡辺一平 / 花車優)
・男子800mリレー決勝(松元克央ら)
▶バドミントン：準決勝 女子シングルス / 男子シングルス
8月4日(日)午後3:00〜夜7:58
▶体操：種目別決勝
8月4日(日)夜10:00〜深夜1:00
※予定種目
・男子つり輪 / 女子段違い平行棒 / 男子跳馬
※代表選手
・橋本大輝 / 岡慎之助 / 萱和磨 / 杉野正尭 / 谷川航
・宮田笙子 / 岸里奈 / 岡村真 / 中村遥香 / 牛奥小羽
▶卓球：男子団体 準決勝
8月8日(木)午後4:48〜夜8:00
■新曲「familie」
※Honda 新型FREED CMソング
■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞
7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月20日(土) 横浜スタジアム
7月21日(日) 横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止
■定期公演＜Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”＞
open16:30 / start18:00
10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜
open17:30 / start19:00
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
・Ringo Jamシート：20,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・SS指定：15,000円(税込) ※特典付き／詳細は後日発表
・S指定：12,800円(税込)
・着席指定：12,800円(税込)
※着席指定は 小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。
応募方法：https://mrsgreenapple.com/news/detail/20263
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