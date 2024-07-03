■新曲「アポロドロス」



2024年7月13日(水)午前0時 配信開始配信リンク：https://lnk.to/Apollodorus※『テレビ朝日系列 2024スポーツ応援ソング』■パリオリンピック20242024年7月26日(金)開幕【テレビ朝日系列 主な放送種目】▶開会式スペシャル7月27日(土)朝8:00〜午前11:00▶フェンシング：決勝ほか7月27日(土)深夜2:00〜28日(日)朝6:00※7月27日(土)深夜2:00〜翌朝6:00▶柔道：女子52キロ級 / 男子66キロ級 予選 準々決勝7月28日(日)午後4:30〜夜9:00▶スケートボード：女子ストリート 決勝7月28日(日)深夜0:00〜深夜2:30▶柔道：女子57キロ級 / 男子73キロ級 予選 準々決勝7月29日(月)午後4:48〜夜9:00▶卓球：混合ダブルス 準決勝7月29日(月)夜10:50〜深夜1:30▶競泳：決勝ほか7月31日(水)早朝3:30〜朝6:00※予定種目・男子100m自由形準決勝・男子200mバタフライ準決勝(本多灯 / 寺門弦輝)・女子100m背泳ぎ決勝・男子800m自由形決勝・女子100m自由形準決勝・男子200m平泳ぎ準決勝(渡辺一平 / 花車優)・男子800mリレー決勝(松元克央ら)▶バドミントン：準決勝 女子シングルス / 男子シングルス8月4日(日)午後3:00〜夜7:58▶体操：種目別決勝8月4日(日)夜10:00〜深夜1:00※予定種目・男子つり輪 / 女子段違い平行棒 / 男子跳馬※代表選手・橋本大輝 / 岡慎之助 / 萱和磨 / 杉野正尭 / 谷川航・宮田笙子 / 岸里奈 / 岡村真 / 中村遥香 / 牛奥小羽▶卓球：男子団体 準決勝8月8日(木)午後4:48〜夜8:00