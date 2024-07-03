21:00
ブラジル鉱工業生産指数（5月）
予想　-2.1%　前回　8.4%（前年比)

21:15
米ADP雇用者数（6月）
予想　15.9万人　前回　15.2万人（前月比)

21:30
米貿易収支（5月）
予想　-760.0億ドル　前回　-746.0億ドル

米新規失業保険申請件数（06/23 - 06/29）
予想　23.4万件　前回　23.3万件

米失業保険継続受給者数（06/16 - 06/22）
予想　N/A　前回　183.9万件

カナダ国際商品貿易（5月）
予想　-12.7億カナダドル　前回　-10.5億カナダドル

22:30　
クノット・オランダ中銀総裁、ECBフォーラム2024「国際金融システムが直面している問題」討論会参加

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）
予想　55.1　前回　55.1（非製造業PMI・確報値)
予想　54.6　前回　54.6（コンポジットPMI・確報値)

23:00
米製造業新規受注（5月）　
予想　0.3%　前回　0.7%（前月比)

米耐久財受注（確報値）（5月）
予想　0.1%　前回　0.1%（前月比)　
予想　-0.1%　前回　-0.1%（輸送除くコア・前月比)

米ISM非製造業景気指数（6月）
予想　52.5　前回　53.8

23:15　
ラガルドECB総裁、ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」閉会挨拶

23:30　
米週間石油在庫統計

4日
3:00　
米FOMC議事録（6月11日-12日開催分）


※予定は変更されることがあります。