ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（5月）

予想 -2.1% 前回 8.4%（前年比)



21:15

米ADP雇用者数（6月）

予想 15.9万人 前回 15.2万人（前月比)



21:30

米貿易収支（5月）

予想 -760.0億ドル 前回 -746.0億ドル



米新規失業保険申請件数（06/23 - 06/29）

予想 23.4万件 前回 23.3万件



米失業保険継続受給者数（06/16 - 06/22）

予想 N/A 前回 183.9万件



カナダ国際商品貿易（5月）

予想 -12.7億カナダドル 前回 -10.5億カナダドル



22:30

クノット・オランダ中銀総裁、ECBフォーラム2024「国際金融システムが直面している問題」討論会参加



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）

予想 55.1 前回 55.1（非製造業PMI・確報値)

予想 54.6 前回 54.6（コンポジットPMI・確報値)



23:00

米製造業新規受注（5月）

予想 0.3% 前回 0.7%（前月比)



米耐久財受注（確報値）（5月）

予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)

予想 -0.1% 前回 -0.1%（輸送除くコア・前月比)



米ISM非製造業景気指数（6月）

予想 52.5 前回 53.8



23:15

ラガルドECB総裁、ECBフォーラム2024「変革の時代における金融政策」閉会挨拶



23:30

米週間石油在庫統計



4日

3:00

米FOMC議事録（6月11日-12日開催分）





※予定は変更されることがあります。

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