¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡×¡¡ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×¡¢°äÂ²¤é¤¬µ¼Ô²ñ¸«
¡¡¤º¤µ¤ó¤Ê·Ð±Ä¤Ç26¿Í¤â¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£3Æü¡¢ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤Î½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¾èµÒ°äÂ²¤é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Èï¹ð¤Ç¤¢¤ë±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤Î·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¡¢ÃÎ¾²²¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¸¶¹ð29¿ÍÃæ¡¢12¿Í¤¬»²²Ã¡£ÄóÁÊ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°äÂ²¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö·ËÅÄ»á¤¬¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Á¤ó¤È¸ì¤ê¡¢»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ê¼Õºá¤â½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ËÅÄ»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£²æ¤¬»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿60ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¶ì¤·¤ß¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¤Î·ËÅÄ»á¤ÏÊ¿Á³¤È¼«Ê¬¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀ¿°Õ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é·é¤¯Ë¡Äî¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡·ËÅÄ»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Èï³²¼ÔÊÛ¸îÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°äÂ²¤é¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ÄÊÌ¤Î¼Õºá¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÇå½þ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤¬¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔËþ¤À¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖºÛÈ½´±¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤¯¤ß¤È¤ê¡¢È½·è¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£¡Ú°ËÆ£ÍÚ¡¢Ã«¸ýÂóÌ¤¡Û