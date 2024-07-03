SATOH、ニューEP表題曲「Monkeys」MVはNY撮影
SATOHがメジャー1st EP『Monkeys』収録曲より、表題曲「Monkeys」のミュージックビデオをプレミア公開した。
◆SATOH 動画 / 画像
「Monkeys」ミュージックビデオ撮影は、米国NYにて実施。猿の覆面を被ったSATOHがNYの街を歩き、演奏するシーンが印象的な仕上がりだ。
なお、EPリリース記念＜Monkeys Release Tour＞は、ヒップホップグループHEAVENのメンバーでもある新世代SSW“aryy”が東京と大阪の2公演にオープニングアクト出演することが決定した。チケットの一般発売は本日7月3日21:00から。
■メジャー1st EP『Monkeys』
配信リンク：https://tf.lnk.to/Monkeys
1. OK
2. Monkeys
3. Rich & Famous
4. Welcome to life
5. you hate caffeine
6. Taxi
■ワンマン＜Monkeys Release Tour＞
open18:00 / start19:00
8月6日(火) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open19:00 / start20:00
▼チケット
\4,400 (税込) ※別途ドリンク代
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
一般発売 : 7/3(水)21:00〜
https://eplus.jp/satoh/
関連リンク
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◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル