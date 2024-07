SATOHがメジャー1st EP『Monkeys』収録曲より、表題曲「Monkeys」のミュージックビデオをプレミア公開した。「Monkeys」ミュージックビデオ撮影は、米国NYにて実施。猿の覆面を被ったSATOHがNYの街を歩き、演奏するシーンが印象的な仕上がりだ。なお、EPリリース記念<Monkeys Release Tour>は、ヒップホップグループHEAVENのメンバーでもある新世代SSW“aryy”が東京と大阪の2公演にオープニングアクト出演することが決定した。チケットの一般発売は本日7月3日21:00から。

■メジャー1st EP『Monkeys』



2024年6月12日(水)配信開始配信リンク:https://tf.lnk.to/Monkeys1. OK2. Monkeys3. Rich & Famous4. Welcome to life5. you hate caffeine6. Taxi