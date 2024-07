IZ*ONE出身イ・チェヨン、タイトル曲「Don′t」MV公開…目の離せないパフォーマンス

“パフォーマンスクイーン”IZ*ONE出身のイ・チェヨンが、3rdミニアルバム「SHOWDOWN」でカムバックした。本日(3日)午後6時、イ・チェヨンは各音楽配信サイトを通じて3rdミニアルバム「SHOWDOWN」を発売し、タイトル曲「Don't」のミュージックビデオを公開した。アルバム名「SHOW DOWN」は、スポーツ競技における決戦を意味し、現在の自我とまた別の自我が対立し、相反する姿を多様なスタイルとムードで表現した。

特に、彼女は今回のアルバムで作詞と振り付けなどアルバム制作の全般に参加したことが分かり、ファンの期待が高まった。タイトル曲「Don't」では作詞と振り付けに参加し、収録曲「Dreaming」の作詞と「Standing On My Own」のハイライトメドレー映像の振り付けを自ら構想しただけでなく、アルバムの企画にも参加してアイディアを出すなど、アーティストとしての才能を十分発揮し、オールラウンダーとしての姿を見せている。タイトル曲「Don't」は、携帯電話のバイブレーションと着信音を曲に加え、聞き慣れている音のようだが、新鮮な刺激を与える2-stepジャンルのダンスナンバーだ。繰り返される歌詞とクセになるメロディーを特徴とするこの曲は、誰もが一度は経験したはずの別れの二面性について語る楽曲だ。ミュージックビデオではイ・チェヨンがダンサーたちと息の合ったパフォーマンスを披露しており、目を引く。また、この他にもマーチングドラムとオリエンタルなリード音が情熱的なダンスパーティーを連想させる楽曲「Summer Heat」、神秘的な力を得た私があなたの心を見抜くというユニークな表現を歌詞に込めた「Supernatural」、希望的なメロディーと吟ずるような導入部のボーカル、感性的なアコースティックギターサウンドが魅力的な楽曲「Standing On My Own」、イ・チェヨンが作詞に参加し、ファンへの深い愛を表した「Dreaming」まで計5曲が収録された。